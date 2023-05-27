Предприятие курганской мэрии планирует закупить партию социальных гробов

28 мая 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

По условиям контракта, гробы должны быть изготовлены из сосны Фото: URA.RU © URA.RU Муниципальное унитарное предприятие «Бюро коммунальных услуг», учредителем которого является мэрия Кургана, ищет подрядчика для поставки партии сосновых гробов без внешней обивки. Речь идет о сумме в 275 тысяч рублей (максимальная цена контракта), указано на портале ЕИС «Закупки». «Поставка необитых сосновых гробов, количество: 200 штук. Начальная цена контракта: 275 000 рублей», — сказано в описании. Заявки от претендентов будут приниматься до 14 июня. Ранее сообщалось, что в областном центре почти на тысячу рублей увеличили размер выплаты на погребение умершего. Местные депутаты рассмотрели и поддержали проект решения. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению с февраля текущего года составляет 8 962 рубля 50 копеек.

Муниципальное унитарное предприятие «Бюро коммунальных услуг», учредителем которого является мэрия Кургана, ищет подрядчика для поставки партии сосновых гробов без внешней обивки. Речь идет о сумме в 275 тысяч рублей (максимальная цена контракта), указано на портале ЕИС «Закупки». «Поставка необитых сосновых гробов, количество: 200 штук. Начальная цена контракта: 275 000 рублей», — сказано в описании. Заявки от претендентов будут приниматься до 14 июня. Ранее сообщалось, что в областном центре почти на тысячу рублей увеличили размер выплаты на погребение умершего. Местные депутаты рассмотрели и поддержали проект решения. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению с февраля текущего года составляет 8 962 рубля 50 копеек.