27 мая 2023
26 мая 2023

Предприятие курганской мэрии планирует закупить партию социальных гробов

© Служба новостей «URA.RU»
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Гроб из кельи Николая Романова перед отправкой в Казань. Среднеуральск, ритуальные услуги, гроб, похоронщики, гроб отца сергия, гроб николая романова, перевозка гроба, груз200
По условиям контракта, гробы должны быть изготовлены из сосны Фото:

Муниципальное унитарное предприятие «Бюро коммунальных услуг», учредителем которого является мэрия Кургана, ищет подрядчика для поставки партии сосновых гробов без внешней обивки. Речь идет о сумме в 275 тысяч рублей (максимальная цена контракта), указано на портале ЕИС «Закупки».

«Поставка необитых сосновых гробов, количество: 200 штук. Начальная цена контракта: 275 000 рублей», — сказано в описании. Заявки от претендентов будут приниматься до 14 июня.

Ранее сообщалось, что в областном центре почти на тысячу рублей увеличили размер выплаты на погребение умершего. Местные депутаты рассмотрели и поддержали проект решения. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению с февраля текущего года составляет 8 962 рубля 50 копеек.

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Муниципальное унитарное предприятие «Бюро коммунальных услуг», учредителем которого является мэрия Кургана, ищет подрядчика для поставки партии сосновых гробов без внешней обивки. Речь идет о сумме в 275 тысяч рублей (максимальная цена контракта), указано на портале ЕИС «Закупки». «Поставка необитых сосновых гробов, количество: 200 штук. Начальная цена контракта: 275 000 рублей», — сказано в описании. Заявки от претендентов будут приниматься до 14 июня. Ранее сообщалось, что в областном центре почти на тысячу рублей увеличили размер выплаты на погребение умершего. Местные депутаты рассмотрели и поддержали проект решения. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению с февраля текущего года составляет 8 962 рубля 50 копеек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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