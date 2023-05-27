Предприятие курганской мэрии планирует закупить партию социальных гробов

Муниципальное унитарное предприятие «Бюро коммунальных услуг», учредителем которого является мэрия Кургана, ищет подрядчика для поставки партии сосновых гробов без внешней обивки. Речь идет о сумме в 275 тысяч рублей (максимальная цена контракта), указано на портале ЕИС «Закупки».
«Поставка необитых сосновых гробов, количество: 200 штук. Начальная цена контракта: 275 000 рублей», — сказано в описании. Заявки от претендентов будут приниматься до 14 июня.
Ранее сообщалось, что в областном центре почти на тысячу рублей увеличили размер выплаты на погребение умершего. Местные депутаты рассмотрели и поддержали проект решения. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению с февраля текущего года составляет 8 962 рубля 50 копеек.
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