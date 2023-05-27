27 мая 2023
26 мая 2023

В Кургане из-за нехватки специалистов растет очередь на прием в отдел опеки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Надписи на криминальную тему на стенах и другие снимки Екатеринбурга, опека, государственная социальная служба, соцслужба, служба опеки
Курганцы попросили увеличить число специалистов в отделе опеки Фото:

Жительница Кургана уже несколько недель подряд не может записаться на прием в отдел опеки и попечительства, поскольку очередь увеличилась в разы. Об этом горожанка написала в жалобе на сайте «Обратись».

«Несколько недель не могу записаться на прием в отдел опеки. Желающих в 20 раз больше, чем талонов. На весь Курган работает один специалист. Прошу решить проблему», — рассказала в обращении жительница.

По словам женщины, в городе из-за нехватки специалистов в отделе опеки и попечительства, люди сталкиваются с трудностями при покупке жилья на материнский капитал. «Город растет, рождаются дети, а подготовка документов на покупку жилья, когда в нем есть доли опекаемых, превратилась в сложную проблему», — жалуется жительница Кургана.

Курганцы также и в соцсетях писали о проблеме очередей в городском отделе опеки. По словам жителей, через сайт записаться очень трудно, а талонов на всех не хватает.

Специалисты департамента социальной политики мэрии Кургана написали в ответе на портале «Обратись», что еженедельный прием граждан в отделе опеки составляет порядка 50 человек. Увеличить число принимаемых граждан не позволяет штатное расписание отдела опеки и попечительства. Но, как уточнили представители ведомства, по сделкам работает также «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что жители Звериноголовского округа (Курганская область) жаловались на дефицит кадров в местном отделе опеки. По словам сельчан, оттуда уволились сразу два специалиста.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Кургана уже несколько недель подряд не может записаться на прием в отдел опеки и попечительства, поскольку очередь увеличилась в разы. Об этом горожанка написала в жалобе на сайте «Обратись». «Несколько недель не могу записаться на прием в отдел опеки. Желающих в 20 раз больше, чем талонов. На весь Курган работает один специалист. Прошу решить проблему», — рассказала в обращении жительница. По словам женщины, в городе из-за нехватки специалистов в отделе опеки и попечительства, люди сталкиваются с трудностями при покупке жилья на материнский капитал. «Город растет, рождаются дети, а подготовка документов на покупку жилья, когда в нем есть доли опекаемых, превратилась в сложную проблему», — жалуется жительница Кургана. Курганцы также и в соцсетях писали о проблеме очередей в городском отделе опеки. По словам жителей, через сайт записаться очень трудно, а талонов на всех не хватает. Специалисты департамента социальной политики мэрии Кургана написали в ответе на портале «Обратись», что еженедельный прием граждан в отделе опеки составляет порядка 50 человек. Увеличить число принимаемых граждан не позволяет штатное расписание отдела опеки и попечительства. Но, как уточнили представители ведомства, по сделкам работает также «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) Курганской области. Ранее URA.RU писало, что жители Звериноголовского округа (Курганская область) жаловались на дефицит кадров в местном отделе опеки. По словам сельчан, оттуда уволились сразу два специалиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...