В Кургане из-за нехватки специалистов растет очередь на прием в отдел опеки

Курганцы попросили увеличить число специалистов в отделе опеки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Кургана уже несколько недель подряд не может записаться на прием в отдел опеки и попечительства, поскольку очередь увеличилась в разы. Об этом горожанка написала в жалобе на сайте «Обратись».

«Несколько недель не могу записаться на прием в отдел опеки. Желающих в 20 раз больше, чем талонов. На весь Курган работает один специалист. Прошу решить проблему», — рассказала в обращении жительница.

По словам женщины, в городе из-за нехватки специалистов в отделе опеки и попечительства, люди сталкиваются с трудностями при покупке жилья на материнский капитал. «Город растет, рождаются дети, а подготовка документов на покупку жилья, когда в нем есть доли опекаемых, превратилась в сложную проблему», — жалуется жительница Кургана.

Курганцы также и в соцсетях писали о проблеме очередей в городском отделе опеки. По словам жителей, через сайт записаться очень трудно, а талонов на всех не хватает.

Специалисты департамента социальной политики мэрии Кургана написали в ответе на портале «Обратись», что еженедельный прием граждан в отделе опеки составляет порядка 50 человек. Увеличить число принимаемых граждан не позволяет штатное расписание отдела опеки и попечительства. Но, как уточнили представители ведомства, по сделкам работает также «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что жители Звериноголовского округа (Курганская область) жаловались на дефицит кадров в местном отделе опеки. По словам сельчан, оттуда уволились сразу два специалиста.