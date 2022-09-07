В мэрии курганского округа сократили сотрудников

08 сентября 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

В администрации Звериноголовского округа пустуют три должности в отделе опеки и попечительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Звериноголовском округе Курганской области уволились сразу несколько сотрудников из отдела опеки и попечительства, двое из них были сокращены. Об этом URA.RU сообщили источники из числа жителей округа. Информацию также подтвердили в администрации района. «У нас в районе массово уволились сотрудники из отдела опеки. К началу осени там остался всего один человек, и то подумывает уходить», — заявил инсайдер. По словам других жителей района, специалисты не уволились, а были сокращены накануне учебного года. В ответ на запрос URA.RU в администрации округа сообщили, что из отдела опеки и попечительства 29 июля по собственному желанию уволился главный специалист. Позже 31 августа двух специалистов сократили в связи с ликвидацией организации. По данным на 1 сентября, в отделе сектора опеки и попечительства МКУ «Управления образования администрации Звериноголовского МО Курганской области» открыто 3 вакансии. Заработная плата специалистов данного сектора составляет 17 570 рублей 85 копеек. До этого URA.RU писало, что жители Щучанского округа пожаловались на массовый уход сотрудников из районной администрации, в том числе на увольнение первого заместителя главы района. Также полностью уволился отдел по физической культуре и спорту.

В Звериноголовском округе Курганской области уволились сразу несколько сотрудников из отдела опеки и попечительства, двое из них были сокращены. Об этом URA.RU сообщили источники из числа жителей округа. Информацию также подтвердили в администрации района. «У нас в районе массово уволились сотрудники из отдела опеки. К началу осени там остался всего один человек, и то подумывает уходить», — заявил инсайдер. По словам других жителей района, специалисты не уволились, а были сокращены накануне учебного года. В ответ на запрос URA.RU в администрации округа сообщили, что из отдела опеки и попечительства 29 июля по собственному желанию уволился главный специалист. Позже 31 августа двух специалистов сократили в связи с ликвидацией организации. По данным на 1 сентября, в отделе сектора опеки и попечительства МКУ «Управления образования администрации Звериноголовского МО Курганской области» открыто 3 вакансии. Заработная плата специалистов данного сектора составляет 17 570 рублей 85 копеек. До этого URA.RU писало, что жители Щучанского округа пожаловались на массовый уход сотрудников из районной администрации, в том числе на увольнение первого заместителя главы района. Также полностью уволился отдел по физической культуре и спорту.