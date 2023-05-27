27 мая 2023
26 мая 2023

В Перми видео с открытия студенческого фестиваля набрало миллионы просмотров

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие студенческого фестиваля в Перми посмотрели миллионы пользователей в соцсетях Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Число просмотров видео с церемонии старта фестиваля «Российская студенческая весна» — флагманского события программы празднования 300-летия Перми — за сутки достигло двух миллионов. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«Открытие фестиваля началось с лазерного шоу и музыкальных спецэффектов. Ведущими были шоумен Дмитрий Хрусталев и студентка 6-го курса Пермского государственного медицинского университета Евгения Демина. Число просмотров трансляции только в соцсетях за первые сутки приблизилось к двум миллионам», — написано на сайте.

По информации властей Прикамья церемония открытия поставлена режиссерами компании «Немхат» под руководством Александра Шумилина. На концертной площадке авторы, как сообщается на сайте, создали зеркальный подиум, олицетворяющий реку Перьмянку. Хедлайнером шоу стал пермский коллектив DS Crew.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин приглашал гостей на открытие фестивали «Студенческая весна». Это событие украсило 300-летний юбилей Перми.

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Число просмотров видео с церемонии старта фестиваля «Российская студенческая весна» — флагманского события программы празднования 300-летия Перми — за сутки достигло двух миллионов. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. «Открытие фестиваля началось с лазерного шоу и музыкальных спецэффектов. Ведущими были шоумен Дмитрий Хрусталев и студентка 6-го курса Пермского государственного медицинского университета Евгения Демина. Число просмотров трансляции только в соцсетях за первые сутки приблизилось к двум миллионам», — написано на сайте. По информации властей Прикамья церемония открытия поставлена режиссерами компании «Немхат» под руководством Александра Шумилина. На концертной площадке авторы, как сообщается на сайте, создали зеркальный подиум, олицетворяющий реку Перьмянку. Хедлайнером шоу стал пермский коллектив DS Crew. Ранее URA.RU писало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин приглашал гостей на открытие фестивали «Студенческая весна». Это событие украсило 300-летний юбилей Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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