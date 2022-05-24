В юбилейный год в Перми проведут студенческий фестиваль

К 300-летию Перми в городе пройдет всероссийский студенческий фестиваль Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На закрытии фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре организаторы объявили, что в 2023 году данное мероприятие пройдет в Перми. Об этом объявили на церемонии закрытия фестиваля, на котором побывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«В следующем году Пермь празднует 300-летие, и мы, конечно же, с огромной радостью приглашаем всех вас на наш юбилей и на 31-ю „Студенческую весну“», — приводит ТАССС слова Махонина на церемонии. Глава Прикамья поблагодарил организаторов за принятое решение, а участников фестиваля за невероятные эмоции.

Студенческий фестиваль провели в 30-й раз. На него в Самару съехалось около 3,5 тысяч участников. Студенты соревнуются по 10 различным категориям, среди которых вокальное, инструментальное, танцевальное направление, театральное искусство, оригинальный жанр, мода, арт, региональная программа, а также видео и журналистика. В Перми фестиваль «Студенческая весна» проводился дважды, в 2005 и 2019 году.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Махонин представил министру проекты к празднованию 300-летия Перми. Также организаторы губахинского фестиваля сообщили подробности проведения мероприятия в текущем году. Из-за погоды даты фестиваля немного сдвинули.