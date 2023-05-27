27 мая 2023
26 мая 2023

У самолета авиакомпании из ХМАО отказал двигатель в Красноярском крае

Самолет Utair в Красноярском крае не смог взлететь из-за проблем с запуском двигателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет Utair не смог вылететь из Красноярского края из-за проблем с двигателем Фото:

Самолет авиакомпании Utair (ХМАО) не смог совершить взлет из-за проблем с запуском двигателя. Командир воздушного судна запросил буксировку на стоянку аэропорта Игарка (Красноярский край) для выяснения причин отказа двигателя, сообщает AVIAINCIDENT.

«Самолет авиакомпании Utair Боинг-737, рейс Игарка — Красноярск. Командир воздушного судна 27 мая в 14 часов доложил о проблеме с запуском второго двигателя на точке запуска, запросил буксировку на стоянку для выяснения причины», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании о текущем состоянии борта. На момент публикации новости ответ не получен.

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Самолет авиакомпании Utair (ХМАО) не смог совершить взлет из-за проблем с запуском двигателя. Командир воздушного судна запросил буксировку на стоянку аэропорта Игарка (Красноярский край) для выяснения причин отказа двигателя, сообщает AVIAINCIDENT. «Самолет авиакомпании Utair Боинг-737, рейс Игарка — Красноярск. Командир воздушного судна 27 мая в 14 часов доложил о проблеме с запуском второго двигателя на точке запуска, запросил буксировку на стоянку для выяснения причины», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании о текущем состоянии борта. На момент публикации новости ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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