У самолета авиакомпании из ХМАО отказал двигатель в Красноярском крае

Самолет авиакомпании Utair (ХМАО) не смог совершить взлет из-за проблем с запуском двигателя. Командир воздушного судна запросил буксировку на стоянку аэропорта Игарка (Красноярский край) для выяснения причин отказа двигателя, сообщает AVIAINCIDENT.
«Самолет авиакомпании Utair Боинг-737, рейс Игарка — Красноярск. Командир воздушного судна 27 мая в 14 часов доложил о проблеме с запуском второго двигателя на точке запуска, запросил буксировку на стоянку для выяснения причины», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании о текущем состоянии борта. На момент публикации новости ответ не получен.
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