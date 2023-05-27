Школьники в ЯНАО смогут заработать во время каникул

28 мая 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Ямальском районе создано около 300 рабочих мест для школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Ямальского района создали более 300 рабочих мест для школьников на время летних каникул. Об этом сообщил глава района Андрей Кугаевский во время прямого эфира. «В поселках Ямальского района организовано более 300 рабочих мест для работы школьников в период школьных каникул. Дети до 15 лет будут работать по 2,5 часа, а старшие школьники по 3,5 часа. Соответствующая заработная плата также заложена в муниципальные бюджеты», — рассказал Андрей Кугаевский во время эфира, транслирующегося в социальных сетях. В основном школьники будут задействованы на озеленении территорий. «Школьники смогут получить свою первую, а кто-то вторую зарплату, ну, а кроме того, каждый сможет сказать, что внес свою лепту», — добавил Кугаевский. Ранее URA.RU рассказало, что в 2022 году в Салехарде школьники могли заработать за месяц до сорока тысяч рублей. По ЯНАО было трудоустроено около пяти тысяч подростков.

Власти Ямальского района создали более 300 рабочих мест для школьников на время летних каникул. Об этом сообщил глава района Андрей Кугаевский во время прямого эфира. «В поселках Ямальского района организовано более 300 рабочих мест для работы школьников в период школьных каникул. Дети до 15 лет будут работать по 2,5 часа, а старшие школьники по 3,5 часа. Соответствующая заработная плата также заложена в муниципальные бюджеты», — рассказал Андрей Кугаевский во время эфира, транслирующегося в социальных сетях. В основном школьники будут задействованы на озеленении территорий. «Школьники смогут получить свою первую, а кто-то вторую зарплату, ну, а кроме того, каждый сможет сказать, что внес свою лепту», — добавил Кугаевский. Ранее URA.RU рассказало, что в 2022 году в Салехарде школьники могли заработать за месяц до сорока тысяч рублей. По ЯНАО было трудоустроено около пяти тысяч подростков.