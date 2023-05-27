Пожарные тушат возгорание сухой травы в районе Эльмаша в Екатеринбурге

Площадь возгорания составила один гектар Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В Екатеринбурге спасатели тушат огонь в районе Эльмаша. Об этом URA.RU рассказали в МЧС по Свердловской области.

«На площади один гектар горит сухая трава. Угрозы распространения пожара на дома нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели работают на месте пожара. В ликвидации огня принимают участие шесть единиц техники и 20 спасателей.