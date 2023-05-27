27 мая 2023

В Екатеринбурге пожарные ликвидируют возгорание сухой травы. Фото

Пожарные тушат возгорание сухой травы в районе Эльмаша в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь возгорания составила один гектар Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели тушат огонь в районе Эльмаша. Об этом URA.RU рассказали в МЧС по Свердловской области.

«На площади один гектар горит сухая трава. Угрозы распространения пожара на дома нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели работают на месте пожара. В ликвидации огня принимают участие шесть единиц техники и 20 спасателей.

Возгорание сухой травы произошло в районе Эльмаша
Возгорание сухой травы произошло в районе Эльмаша
Фото:

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В Екатеринбурге спасатели тушат огонь в районе Эльмаша. Об этом URA.RU рассказали в МЧС по Свердловской области. «На площади один гектар горит сухая трава. Угрозы распространения пожара на дома нет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Спасатели работают на месте пожара. В ликвидации огня принимают участие шесть единиц техники и 20 спасателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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