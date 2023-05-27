Площадь возгорания составила один гектар
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В Екатеринбурге спасатели тушат огонь в районе Эльмаша. Об этом URA.RU рассказали в МЧС по Свердловской области.
«На площади один гектар горит сухая трава. Угрозы распространения пожара на дома нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели работают на месте пожара. В ликвидации огня принимают участие шесть единиц техники и 20 спасателей.
Возгорание сухой травы произошло в районе Эльмаша
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