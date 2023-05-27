27 мая 2023

Екатеринбургские суворовцы побывали на космодроме Восточный

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Торжественная церемония посвящения первокурсников в ряды Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург, оркестр, построение, дети, суворовцы, суворовское училище, ек сву
Помимо космодрома, суворовцы посетили город Циолковский Фото:

Курсанты-отличники Екатеринбургского суворовского военного училища посетили космодром Восточный и понаблюдали за пуском ракеты-носителя. Об этом рассказали в «Роскосмосе».

«Воспитанники Екатеринбургского суворовского училища — отличники, победители и призеры технических конкурсов и олимпиад, побывали на космодроме Восточный. Ребята смогли понаблюдать за пуском ракеты-носителя „Союз-2.1а“ со спутником „Кондор-ФКА“ №1», — сообщили в официальном telegram-канале госкорпорации.

Курсанты посетили строящийся стартовый комплекс «Союз, под новую ракету «Ангара» и экскурсию в музее. «Обязательное к посещению место для гостей — музей в космическом центре «Восток» и экскурсия по новому «космическому» городу Циолковский», — добавили в «Роскосмосе».

Ранее URA.RU сообщало о выполнении стратегического заказа АО «Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод») для госкорпорации «Роскосмос». Предприятие изготовило оборудование для поставки горючих веществ на космодром «Восточный».

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Курсанты-отличники Екатеринбургского суворовского военного училища посетили космодром Восточный и понаблюдали за пуском ракеты-носителя. Об этом рассказали в «Роскосмосе». «Воспитанники Екатеринбургского суворовского училища — отличники, победители и призеры технических конкурсов и олимпиад, побывали на космодроме Восточный. Ребята смогли понаблюдать за пуском ракеты-носителя „Союз-2.1а“ со спутником „Кондор-ФКА“ №1», — сообщили в официальном telegram-канале госкорпорации. Курсанты посетили строящийся стартовый комплекс «Союз, под новую ракету «Ангара» и экскурсию в музее. «Обязательное к посещению место для гостей — музей в космическом центре «Восток» и экскурсия по новому «космическому» городу Циолковский», — добавили в «Роскосмосе». Ранее URA.RU сообщало о выполнении стратегического заказа АО «Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод») для госкорпорации «Роскосмос». Предприятие изготовило оборудование для поставки горючих веществ на космодром «Восточный».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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