Мэр из ЯНАО раскритиковал строительного подрядчика

Глава Ямальского района ЯНАО Кугаевский сообщил о сроках ввода новостроек в селе Мыс Каменный

Андрей Кугаевский раскритиковал строительного подрядчика, который срывает сроки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В селе Мыс Каменный (ЯНАО) из-за слабости строительного подрядчика не могут достроить несколько важных объектов. О планируемых сроках ввода жилья, постройки детского сада и городка геологов рассказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский, отвечая на вопросы жителей.

«Сложно работать со слабым подрядчиком, хотя ему сейчас ничего не мешает закончить работы. Придется немного потерпеть, мы постараемся уложиться в заданные сроки», — сообщил Андрей Кугаевский во время прямого эфира, трансляция которого прошла на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он сообщил, что в Мысе Каменном идет строительство нового современного детского сада, в котором предусмотрен даже музей. Но подрядчик затягивает стройку. По ситуации на данный момент, садик планируется достроить к концу года, а новоселье провести весной 2024 года.

По вине подрядчика затягивается сдача жилых домов. Каждый дом принимает окружной государственный строительный надзор, и если обнаруживаются несоответствия построенного дома с планом строительства, то специалисты госстройнадзора приостанавливают приемку. По вине подрядчика такие отклонения есть, на данном этапе идет согласование документации и устранение недостатков. Дома планируется принять к середине лета.

Существует проблема и с поселком для геологов. Его ввод ожидается к 2025 году.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде должно завершиться строительство центра для детей и подростков «Доверие». Важный социальный объект планируется завершить к концу года.