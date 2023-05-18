Строительство центра для детей и подростков «Доверие» в Салехарде должно завершиться в 2023 году

Новое здание социального центра в Салехарде начали возводить в 2012 году (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Строительство нового здания центра социальной реабилитации для детей и подростков «Доверие» в Салехарде будет завершено до конца 2023 года. Об этом сообщил 18 мая на заседании комитета по финансам Тюменской облдумы глава областного минфина Михаил Таранов, отвечая на вопросы депутатов. В правительстве ЯНАО URA.RU подтвердили запланированные сроки сдачи объекта.

«Срок сдачи объекта строителями — конец 2023 года. Несмотря на внешний вид территории, работы ведутся, строители обещают успеть. То, что сейчас на стройплощадке беспорядок — впечатление обманчивое», — уточнили представители пресс-службы ямальского правительства.

При этом, по информации тюменского минфина, средства на строительство центра выделяются в достаточном объеме. По программе «Сотрудничество» на строительство центра «Доверие» было переведено более 120 млн рублей.

Корреспондент URA.RU побывал на месте строительства центра, который начали возводить еще в 2012 году. Согласно планов застройщика, срок сдачи объекта — последний квартал 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что новое здание социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Доверие» должны были построить еще в 2017 году, однако работы, стоимость которых оценивалась тогда в 1,5 млрд рублей, так и не были завершены. Недостроенный объект долгое время пребывал в замороженном состоянии, в 2021 году проект пришлось дорабатывать.

В пресс-службы группы компаний «ВИС», выступающей генеральным подрядчиком, был направлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Новый социальный центр в Салехарде должен появится до конца 2023 года Фото: Александр Поздеев, URA.RU

Изначально объект должны были сдать в 2017 году, но прежний генподрядчик заморозил стройку Фото: Александр Поздеев, URA.RU