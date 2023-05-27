В Копейске (Челябинская область) на карьере, где находились отдыхающие, нашли минометный боевой снаряд. Об этом сообщили очевидцы.
«Карьер оцепили. Отдыхающих попросили покинуть территорию. Оказалось, что местный житель нашел минометный боевой снаряд», — сообщается в паблике «Копейск в теме».
На месте ЧП работали саперы, группа разминирования и сотрудники МЧС. В ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать происшествие позже.
В середине мая боевая бомба была обнаружена возле жилого дома в Челябинске. Мина со следами глубокой коррозии долгое время пролежала в земле и могла представлять опасность для жизни и здоровья окружающих.
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