27 мая 2023
26 мая 2023

В Копейске карьер с отдыхающими оцепили из-за снаряда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдыхающих попросили покинуть карьер из-за опасной находки Фото:

В Копейске (Челябинская область) на карьере, где находились отдыхающие, нашли минометный боевой снаряд. Об этом сообщили очевидцы.

«Карьер оцепили. Отдыхающих попросили покинуть территорию. Оказалось, что местный житель нашел минометный боевой снаряд», — сообщается в паблике «Копейск в теме».

На месте ЧП работали саперы, группа разминирования и сотрудники МЧС. В ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать происшествие позже.

В середине мая боевая бомба была обнаружена возле жилого дома в Челябинске. Мина со следами глубокой коррозии долгое время пролежала в земле и могла представлять опасность для жизни и здоровья окружающих.

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В Копейске (Челябинская область) на карьере, где находились отдыхающие, нашли минометный боевой снаряд. Об этом сообщили очевидцы. «Карьер оцепили. Отдыхающих попросили покинуть территорию. Оказалось, что местный житель нашел минометный боевой снаряд», — сообщается в паблике «Копейск в теме». На месте ЧП работали саперы, группа разминирования и сотрудники МЧС. В ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать происшествие позже. В середине мая боевая бомба была обнаружена возле жилого дома в Челябинске. Мина со следами глубокой коррозии долгое время пролежала в земле и могла представлять опасность для жизни и здоровья окружающих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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