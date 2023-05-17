Росгвардейцы уничтожили мину, найденную у жилого дома в Челябинске. Фото

18 мая 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Мину уничтожили на специализированном полигоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области уничтожили боевую мину, найденную возле жилого дома в Челябинске. Об этом URA.RU 18 мая сообщили в пресс-службе ведомства. «Мина со следами глубокой коррозии долгое время пролежала в земле и могла представлять опасность для жизни и здоровья окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности снаряд был помещен в специальный контейнер, транспортирован на полигон и уничтожен накладным зарядом», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, что снаряд был обнаружен в ходе проведения земельных работ. Рабочие наткнулись на опасный предмет у теплотрассы вблизи одного из жилых домов на Комсомольском проспекте областного центра. Ранее росгвардейцы уничтожили снаряды, найденные в окрестностях озера Иртяш. Всего было обнаружено 32 снаряда. Треть из них представляли собой пустые болванки, оставшиеся же могли в любой момент сдетонировать. Мина долгое время пролежала в земле, но представляла опасность для жителей Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области уничтожили боевую мину, найденную возле жилого дома в Челябинске. Об этом URA.RU 18 мая сообщили в пресс-службе ведомства. «Мина со следами глубокой коррозии долгое время пролежала в земле и могла представлять опасность для жизни и здоровья окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности снаряд был помещен в специальный контейнер, транспортирован на полигон и уничтожен накладным зарядом», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, что снаряд был обнаружен в ходе проведения земельных работ. Рабочие наткнулись на опасный предмет у теплотрассы вблизи одного из жилых домов на Комсомольском проспекте областного центра. Ранее росгвардейцы уничтожили снаряды, найденные в окрестностях озера Иртяш. Всего было обнаружено 32 снаряда. Треть из них представляли собой пустые болванки, оставшиеся же могли в любой момент сдетонировать.