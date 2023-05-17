17 мая 2023

Росгвардейцы уничтожили мину, найденную у жилого дома в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Мину уничтожили на специализированном полигоне Фото:

Сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области уничтожили боевую мину, найденную возле жилого дома в Челябинске. Об этом URA.RU 18 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мина со следами глубокой коррозии долгое время пролежала в земле и могла представлять опасность для жизни и здоровья окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности снаряд был помещен в специальный контейнер, транспортирован на полигон и уничтожен накладным зарядом», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

Там отметили, что снаряд был обнаружен в ходе проведения земельных работ. Рабочие наткнулись на опасный предмет у теплотрассы вблизи одного из жилых домов на Комсомольском проспекте областного центра.

Ранее росгвардейцы уничтожили снаряды, найденные в окрестностях озера Иртяш. Всего было обнаружено 32 снаряда. Треть из них представляли собой пустые болванки, оставшиеся же могли в любой момент сдетонировать.

Мина долгое время пролежала в земле, но представляла опасность для жителей
Мина долгое время пролежала в земле, но представляла опасность для жителей
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Сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области уничтожили боевую мину, найденную возле жилого дома в Челябинске. Об этом URA.RU 18 мая сообщили в пресс-службе ведомства. «Мина со следами глубокой коррозии долгое время пролежала в земле и могла представлять опасность для жизни и здоровья окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности снаряд был помещен в специальный контейнер, транспортирован на полигон и уничтожен накладным зарядом», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, что снаряд был обнаружен в ходе проведения земельных работ. Рабочие наткнулись на опасный предмет у теплотрассы вблизи одного из жилых домов на Комсомольском проспекте областного центра. Ранее росгвардейцы уничтожили снаряды, найденные в окрестностях озера Иртяш. Всего было обнаружено 32 снаряда. Треть из них представляли собой пустые болванки, оставшиеся же могли в любой момент сдетонировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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