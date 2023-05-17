Сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области уничтожили боевую мину, найденную возле жилого дома в Челябинске. Об этом URA.RU 18 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мина со следами глубокой коррозии долгое время пролежала в земле и могла представлять опасность для жизни и здоровья окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности снаряд был помещен в специальный контейнер, транспортирован на полигон и уничтожен накладным зарядом», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
Там отметили, что снаряд был обнаружен в ходе проведения земельных работ. Рабочие наткнулись на опасный предмет у теплотрассы вблизи одного из жилых домов на Комсомольском проспекте областного центра.
Ранее росгвардейцы уничтожили снаряды, найденные в окрестностях озера Иртяш. Всего было обнаружено 32 снаряда. Треть из них представляли собой пустые болванки, оставшиеся же могли в любой момент сдетонировать.
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