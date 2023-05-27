27 мая 2023
26 мая 2023

Следователи ХМАО проверят женщину, избившую ребенка на качелях

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи ХМАО проверят факт нападения женщины на ребенка в Нефтеюганске Фото:

В ХМАО сотрудники окружного следственного управления СК России проводят проверку в отношении женщины, которая избила 13-летнего подростка, качавшегося на качели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В дневное время 26 мая на территории 1-го микрорайона города Нефтеюганска женщина избила 13-летнего мальчика из-за того, что тот качался на детской качели. организована доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, личность женщины установлена, с нею проводятся процессуальные действия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО на официальном сайте.

Следственные мероприятия проводятся Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ХМАО. По факту проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

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В ХМАО сотрудники окружного следственного управления СК России проводят проверку в отношении женщины, которая избила 13-летнего подростка, качавшегося на качели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В дневное время 26 мая на территории 1-го микрорайона города Нефтеюганска женщина избила 13-летнего мальчика из-за того, что тот качался на детской качели. организована доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, личность женщины установлена, с нею проводятся процессуальные действия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО на официальном сайте. Следственные мероприятия проводятся Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ХМАО. По факту проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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