Следователи ХМАО проверят женщину, избившую ребенка на качелях

В ХМАО сотрудники окружного следственного управления СК России проводят проверку в отношении женщины, которая избила 13-летнего подростка, качавшегося на качели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В дневное время 26 мая на территории 1-го микрорайона города Нефтеюганска женщина избила 13-летнего мальчика из-за того, что тот качался на детской качели. организована доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, личность женщины установлена, с нею проводятся процессуальные действия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО на официальном сайте.
Следственные мероприятия проводятся Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ХМАО. По факту проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
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