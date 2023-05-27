Курганский агрокомплекс на малой родине экс-председателя правительства РФ показал убытки

В Курганской области агрокомплекс «Мартыновский» увеличил убытки на десятки миллионов рублей. Бывший премьер-министр правительства РФ Виктор Зубков был инициатором реализации этого инвестиционного проекта. Информация об убытках содержится в финотчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.
«ООО АК „Мартыновский“ показал убыток за 2021 год: 90 млн 392 тысячи рублей. Чистый убыток за 2022 год — 111 млн 518 тысяч рублей», — указано в финотчете агрокомплекса.
По данным с сайта агрокомплекса «Мартыновский» — это первый и единственный тепличный комбинат по выращиванию овощей и зелени в закрытом грунте в Курганской области. Годовая мощность комплекса до 15 тысяч тонн овощных культур. Согласно информации сервиса СБИС убытки на агрокомплексе зафиксированы наряду с ростом выручки с 508 миллионов (2021 год) до 990 миллионов рублей (2022 год).
Ранее URA.RU писало, что председатель совета директоров ПАО «Газпром», бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков посадил рассаду огурцов в тепличном комплексе «Мартыновский» в Курганской области. Также он перекрестил саженец.
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