Налоговый консультант назвала причины отказа в вычете

В налоговом вычете могут отказать, если жилье было куплено за счет средств материнского капитала, при приобретении квартиры у близкого родственника, а также в случае неправильно составленных документов. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказала эксперт по 3-НДФЛ, налоговый консультант Людмила Мельникова.
«Очень много причин, по которым налоговая инспекция может отказать в вычете. Квартиру купили за счет государства или на средства материнского капитала. Здесь тоже вычет никак не получить, и отказ будет правомерен. Также откажут, если декларация подается по квартире, купленной у близкого родственника», — сказала Людмила Мельникова.
В некоторых случаях отказ можно оспорить при исправлении ошибок, отметила собеседница агентства. «Первый случай, когда декларация 3-НДФЛ на вычет подана не за тот налоговый период, в котором были понесены расходы. Второй — предоставлены нечитаемые документы либо не весь комплект, подтверждающий право на вычет. Третий случай, когда декларация подана не по месту прописки», — добавила эксперт.
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