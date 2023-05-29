Налоговый консультант назвала причины отказа в вычете

Налоговый консультант: часть вычета с квартиры при использовании маткапитала придется вернуть

29 мая 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

При покупке квартиры у родственника в вычете откажут, сказала Людмила Мельникова Фото: Денис Моргунов © URA.RU В налоговом вычете могут отказать, если жилье было куплено за счет средств материнского капитала, при приобретении квартиры у близкого родственника, а также в случае неправильно составленных документов. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказала эксперт по 3-НДФЛ, налоговый консультант Людмила Мельникова. «Очень много причин, по которым налоговая инспекция может отказать в вычете. Квартиру купили за счет государства или на средства материнского капитала. Здесь тоже вычет никак не получить, и отказ будет правомерен. Также откажут, если декларация подается по квартире, купленной у близкого родственника», — сказала Людмила Мельникова. В некоторых случаях отказ можно оспорить при исправлении ошибок, отметила собеседница агентства. «Первый случай, когда декларация 3-НДФЛ на вычет подана не за тот налоговый период, в котором были понесены расходы. Второй — предоставлены нечитаемые документы либо не весь комплект, подтверждающий право на вычет. Третий случай, когда декларация подана не по месту прописки», — добавила эксперт.

В налоговом вычете могут отказать, если жилье было куплено за счет средств материнского капитала, при приобретении квартиры у близкого родственника, а также в случае неправильно составленных документов. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказала эксперт по 3-НДФЛ, налоговый консультант Людмила Мельникова. «Очень много причин, по которым налоговая инспекция может отказать в вычете. Квартиру купили за счет государства или на средства материнского капитала. Здесь тоже вычет никак не получить, и отказ будет правомерен. Также откажут, если декларация подается по квартире, купленной у близкого родственника», — сказала Людмила Мельникова. В некоторых случаях отказ можно оспорить при исправлении ошибок, отметила собеседница агентства. «Первый случай, когда декларация 3-НДФЛ на вычет подана не за тот налоговый период, в котором были понесены расходы. Второй — предоставлены нечитаемые документы либо не весь комплект, подтверждающий право на вычет. Третий случай, когда декларация подана не по месту прописки», — добавила эксперт.