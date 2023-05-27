Махонин поздравил пермяков с Днем химика

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил работников химической отрасли края с их профессиональным праздником. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Поздравляю всех причастных с Днем химика! В отрасли трудится около 30 тысяч жителей региона», — отметил в посте Махонин.
По словам губернатора, трудно переоценить значение химической отрасли для Пермского края. Махонин подчеркнул, что благодаря труду химиков Прикамье по всему миру знают как крупнейшего производителя и поставщика химической продукции.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин отметил заслуги начальника производственно-технического отдела ПАО «Метафракс Кемикалс» Андрея Семерикова. Он удостоен почетного звания «Заслуженный химик РФ».
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