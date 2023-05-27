27 мая 2023
26 мая 2023

Махонин поздравил пермяков с Днем химика

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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Махонин поздравил работников химической отрасли Прикамья Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил работников химической отрасли края с их профессиональным праздником. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Поздравляю всех причастных с Днем химика! В отрасли трудится около 30 тысяч жителей региона», — отметил в посте Махонин.

По словам губернатора, трудно переоценить значение химической отрасли для Пермского края. Махонин подчеркнул, что благодаря труду химиков Прикамье по всему миру знают как крупнейшего производителя и поставщика химической продукции.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин отметил заслуги начальника производственно-технического отдела ПАО «Метафракс Кемикалс» Андрея Семерикова. Он удостоен почетного звания «Заслуженный химик РФ».

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил работников химической отрасли края с их профессиональным праздником. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Поздравляю всех причастных с Днем химика! В отрасли трудится около 30 тысяч жителей региона», — отметил в посте Махонин. По словам губернатора, трудно переоценить значение химической отрасли для Пермского края. Махонин подчеркнул, что благодаря труду химиков Прикамье по всему миру знают как крупнейшего производителя и поставщика химической продукции. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин отметил заслуги начальника производственно-технического отдела ПАО «Метафракс Кемикалс» Андрея Семерикова. Он удостоен почетного звания «Заслуженный химик РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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