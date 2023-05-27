Махонин поздравил пермяков с Днем химика

28 мая 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Махонин поздравил работников химической отрасли Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил работников химической отрасли края с их профессиональным праздником. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Поздравляю всех причастных с Днем химика! В отрасли трудится около 30 тысяч жителей региона», — отметил в посте Махонин. По словам губернатора, трудно переоценить значение химической отрасли для Пермского края. Махонин подчеркнул, что благодаря труду химиков Прикамье по всему миру знают как крупнейшего производителя и поставщика химической продукции. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин отметил заслуги начальника производственно-технического отдела ПАО «Метафракс Кемикалс» Андрея Семерикова. Он удостоен почетного звания «Заслуженный химик РФ».

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил работников химической отрасли края с их профессиональным праздником. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Поздравляю всех причастных с Днем химика! В отрасли трудится около 30 тысяч жителей региона», — отметил в посте Махонин. По словам губернатора, трудно переоценить значение химической отрасли для Пермского края. Махонин подчеркнул, что благодаря труду химиков Прикамье по всему миру знают как крупнейшего производителя и поставщика химической продукции. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин отметил заслуги начальника производственно-технического отдела ПАО «Метафракс Кемикалс» Андрея Семерикова. Он удостоен почетного звания «Заслуженный химик РФ».