В Перми побит температурный рекорд 1952 года

28 мая 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

В Перми зафиксировали новый температурный рекорд по жаре Фото: Сергей Русанов © URA.RU В столице Прикамья побит температурный рекорд по жаре 1952 года. Об этом сообщается в telegram-канале «О погоде из первых рук». «Максимальная температура воздуха 28 мая на метеостанции Пермь достигла 31,1 градуса. Побит температурный рекорд и превышен прежний суточный максимум на полградуса, который фиксировали в 1952 году», — написано в посте. По информации пермских метеорологов, жара не спешит покидать регион, но уже завтра с прохождением холодного фронта температурный фон немного понизится. Жаркая погода продлится до конца месяца.

В столице Прикамья побит температурный рекорд по жаре 1952 года. Об этом сообщается в telegram-канале «О погоде из первых рук». «Максимальная температура воздуха 28 мая на метеостанции Пермь достигла 31,1 градуса. Побит температурный рекорд и превышен прежний суточный максимум на полградуса, который фиксировали в 1952 году», — написано в посте. По информации пермских метеорологов, жара не спешит покидать регион, но уже завтра с прохождением холодного фронта температурный фон немного понизится. Жаркая погода продлится до конца месяца.