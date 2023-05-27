В Перми побит температурный рекорд 1952 года

В Перми зафиксировали новый температурный рекорд по жаре
В столице Прикамья побит температурный рекорд по жаре 1952 года. Об этом сообщается в telegram-канале «О погоде из первых рук».
«Максимальная температура воздуха 28 мая на метеостанции Пермь достигла 31,1 градуса. Побит температурный рекорд и превышен прежний суточный максимум на полградуса, который фиксировали в 1952 году», — написано в посте.
По информации пермских метеорологов, жара не спешит покидать регион, но уже завтра с прохождением холодного фронта температурный фон немного понизится. Жаркая погода продлится до конца месяца.
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