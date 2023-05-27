27 мая 2023
26 мая 2023

В Перми побит температурный рекорд 1952 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер на реке Кама. Пермь, лето в городе, пляжный сезон, река кама, жара в городе, отдых на реке
В Перми зафиксировали новый температурный рекорд по жаре Фото:

В столице Прикамья побит температурный рекорд по жаре 1952 года. Об этом сообщается в telegram-канале «О погоде из первых рук».

«Максимальная температура воздуха 28 мая на метеостанции Пермь достигла 31,1 градуса. Побит температурный рекорд и превышен прежний суточный максимум на полградуса, который фиксировали в 1952 году», — написано в посте.

По информации пермских метеорологов, жара не спешит покидать регион, но уже завтра с прохождением холодного фронта температурный фон немного понизится. Жаркая погода продлится до конца месяца.

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В столице Прикамья побит температурный рекорд по жаре 1952 года. Об этом сообщается в telegram-канале «О погоде из первых рук». «Максимальная температура воздуха 28 мая на метеостанции Пермь достигла 31,1 градуса. Побит температурный рекорд и превышен прежний суточный максимум на полградуса, который фиксировали в 1952 году», — написано в посте. По информации пермских метеорологов, жара не спешит покидать регион, но уже завтра с прохождением холодного фронта температурный фон немного понизится. Жаркая погода продлится до конца месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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