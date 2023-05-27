Прокуратура ХМАО проверит Utair после публикаций в СМИ

Транспортная прокуратура Сургута (ХМАО) организовала проверку авиакомпании Utair после публикации в СМИ новости об отказавшем двигателе самолета. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.
«Уральской транспортной прокуратурой мониторинговыми мероприятиями выявлена публикации в СМИ об авиационном инциденте, связанным с отказом двигателя воздушного судна авиакомпании Utair в аэропорту г. Игарка Красноярского края. Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о безопасности полетов», — говорится в официальном telegram-канале надзорного органа.
Ранее URA.RU рассказало о том, что из-за проблем с запуском двигателя не смог совершить взлет самолет авиакомпании Utair (ХМАО). Командир воздушного судна запросил буксировку на стоянку для выяснения причины.
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