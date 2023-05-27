27 мая 2023
26 мая 2023

В тюменском парке найден труп девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, полиция
По словам очевидца, на месте происшествия были сотрудники полиции и свидетели Фото:

В Тюменском парке имени Гагарина прохожие обнаружили труп девушки. Об этом сообщают в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Парк имени Гагарина, в районе 20 часов. Труп девушки, сотрудник полиции, родители или свидетели. После увиденного трясло еще долго, так как сам я человек впечатлительный», — приводит слова очевидца «ЧС Тюмень».

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Следственного Комитета России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В Тюменском парке имени Гагарина прохожие обнаружили труп девушки. Об этом сообщают в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Парк имени Гагарина, в районе 20 часов. Труп девушки, сотрудник полиции, родители или свидетели. После увиденного трясло еще долго, так как сам я человек впечатлительный», — приводит слова очевидца «ЧС Тюмень». Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Следственного Комитета России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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