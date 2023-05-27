В тюменском парке найден труп девушки

По словам очевидца, на месте происшествия были сотрудники полиции и свидетели
В Тюменском парке имени Гагарина прохожие обнаружили труп девушки. Об этом сообщают в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Парк имени Гагарина, в районе 20 часов. Труп девушки, сотрудник полиции, родители или свидетели. После увиденного трясло еще долго, так как сам я человек впечатлительный», — приводит слова очевидца «ЧС Тюмень».
Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Следственного Комитета России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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