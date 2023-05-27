О причинах возгорания не сообщается
В тюменском СНТ «Солнечная поляна» загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«В СНТ Солнечная поляна горит двухэтажный дом», — пишут в городской соцсети. В комментариях к публикации отмечают, что пожар уже ликвидирован.
О причинах возгорания не сообщается. Агентство направило запрос в МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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