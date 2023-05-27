27 мая 2023
26 мая 2023

В тюменском СНТ загорелся дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , горящий дом, дым
О причинах возгорания не сообщается Фото:

В тюменском СНТ «Солнечная поляна» загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«В СНТ Солнечная поляна горит двухэтажный дом», — пишут в городской соцсети. В комментариях к публикации отмечают, что пожар уже ликвидирован.

О причинах возгорания не сообщается. Агентство направило запрос в МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Фото:

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В тюменском СНТ «Солнечная поляна» загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «В СНТ Солнечная поляна горит двухэтажный дом», — пишут в городской соцсети. В комментариях к публикации отмечают, что пожар уже ликвидирован. О причинах возгорания не сообщается. Агентство направило запрос в МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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