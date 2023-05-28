28 мая 2023

В России готовятся подключить сотовые телефоны к спутникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотово-спутниковая сеть связи появится в России к 2035 году Фото:

В России планируют подключить сотовые телефоны к спутникам. В итоге пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет в местах, где нет сотовой связи, к примеру, на Крайнем Севере. Об этом говорится в проекте стратегии развития телеком-отрасли РФ до 2035 года.

«Российские пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет там, где нет никакой сотовой связи. Сотово-спутниковая связь должна решить проблемы с коммуникациями в регионах Крайнего Севера, на автотрассах и в удаленных населенных пунктах», — публикуют текст документа «Известия».

Уточняется, что сотово-спутниковая сеть связи появится в России к 2035 году. К этому времени будет создана гибридная система связи, покрывающая всю РФ интернетом и резервирующая телевещание, сообщает издание.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что в РФ улучшили покрытие трасс мобильной связью. К примеру, сигнал «МегаФона» стал лучше ловить на 95% территории 32 магистральных трасс. Кроме того в Росстате заявляли, что телеком-услуги в России продолжают дорожать, передает «Национальная служба новостей».

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В России планируют подключить сотовые телефоны к спутникам. В итоге пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет в местах, где нет сотовой связи, к примеру, на Крайнем Севере. Об этом говорится в проекте стратегии развития телеком-отрасли РФ до 2035 года. «Российские пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет там, где нет никакой сотовой связи. Сотово-спутниковая связь должна решить проблемы с коммуникациями в регионах Крайнего Севера, на автотрассах и в удаленных населенных пунктах», — публикуют текст документа «Известия». Уточняется, что сотово-спутниковая сеть связи появится в России к 2035 году. К этому времени будет создана гибридная система связи, покрывающая всю РФ интернетом и резервирующая телевещание, сообщает издание. Ранее Роскомнадзор сообщал, что в РФ улучшили покрытие трасс мобильной связью. К примеру, сигнал «МегаФона» стал лучше ловить на 95% территории 32 магистральных трасс. Кроме того в Росстате заявляли, что телеком-услуги в России продолжают дорожать, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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