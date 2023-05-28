28 мая 2023
27 мая 2023

Под Челябинском в ДТП погибли три человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальные учения Скорой помощи по спасению пострадавших в ДТП. Челябинск, носилки, спасение пострадавших в дтп, учения скорой помощи, эвакуация раненных в дтп, скорая помошь
ДТП унесло жизни трех пассажиров легкового автомобиля Фото:

В результате смертельного ДТП в Сосновском районе на 39 км западного обхода Челябинска скончались три пассажира Lada Kalina. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, авария произошла в 23:50 в ночь на 29 мая.

«Устанавливаем обстоятельства смертельного ДТП в ночь на 29 мая, произошедшего на западном обходе Челябинска. Водитель 1999 года рождения совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП две девушки 2001 года рождения погибли на месте происшествия», — отметили в ГИБДД.

Еще один 22-летний пассажир умер в больнице, сам водитель получил телесные повреждения. Молодой человек, по предварительным данным, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил путь. В итоге столкновения 55-летний водитель грузовика не пострадал.

В настоящий момент сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства случившегося. Инспекторы призывают проявить предельную внимательность при управлении транспортными средствами, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Авария произошла на объездной дороге под Челябинском
Авария произошла на объездной дороге под Челябинском
Фото:
Водитель Lada Kalina получил телесные повреждения
Водитель Lada Kalina получил телесные повреждения
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В результате смертельного ДТП в Сосновском районе на 39 км западного обхода Челябинска скончались три пассажира Lada Kalina. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, авария произошла в 23:50 в ночь на 29 мая. «Устанавливаем обстоятельства смертельного ДТП в ночь на 29 мая, произошедшего на западном обходе Челябинска. Водитель 1999 года рождения совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП две девушки 2001 года рождения погибли на месте происшествия», — отметили в ГИБДД. Еще один 22-летний пассажир умер в больнице, сам водитель получил телесные повреждения. Молодой человек, по предварительным данным, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил путь. В итоге столкновения 55-летний водитель грузовика не пострадал. В настоящий момент сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства случившегося. Инспекторы призывают проявить предельную внимательность при управлении транспортными средствами, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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