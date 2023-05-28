Под Челябинском в ДТП погибли три человека. Фото

29 мая 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

ДТП унесло жизни трех пассажиров легкового автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате смертельного ДТП в Сосновском районе на 39 км западного обхода Челябинска скончались три пассажира Lada Kalina. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, авария произошла в 23:50 в ночь на 29 мая. «Устанавливаем обстоятельства смертельного ДТП в ночь на 29 мая, произошедшего на западном обходе Челябинска. Водитель 1999 года рождения совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП две девушки 2001 года рождения погибли на месте происшествия», — отметили в ГИБДД. Еще один 22-летний пассажир умер в больнице, сам водитель получил телесные повреждения. Молодой человек, по предварительным данным, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил путь. В итоге столкновения 55-летний водитель грузовика не пострадал. В настоящий момент сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства случившегося. Инспекторы призывают проявить предельную внимательность при управлении транспортными средствами, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Авария произошла на объездной дороге под Челябинском Фото: пресс-служба главного управления ГИБДД по Челябинской области Водитель Lada Kalina получил телесные повреждения Фото: пресс-служба главного управления ГИБДД по Челябинской области

В результате смертельного ДТП в Сосновском районе на 39 км западного обхода Челябинска скончались три пассажира Lada Kalina. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, авария произошла в 23:50 в ночь на 29 мая. «Устанавливаем обстоятельства смертельного ДТП в ночь на 29 мая, произошедшего на западном обходе Челябинска. Водитель 1999 года рождения совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП две девушки 2001 года рождения погибли на месте происшествия», — отметили в ГИБДД. Еще один 22-летний пассажир умер в больнице, сам водитель получил телесные повреждения. Молодой человек, по предварительным данным, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил путь. В итоге столкновения 55-летний водитель грузовика не пострадал. В настоящий момент сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства случившегося. Инспекторы призывают проявить предельную внимательность при управлении транспортными средствами, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.