28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

В Пермском крае сироты получили жилье после вмешательства приставов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сиротам передали ключи от квартир Фото:

В Пермском крае дети-сироты получили полагающееся им от государства жилье только после решения суда и вмешательства судебных приставов. Ключи от квартир переданы молодым людям, проживающим в Перми, Осе, Кудымкаре, Орде, Суксуне и Чердыни. Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП в крае.

«За 4 месяца 2023 года взыскателям из числа детей-сирот в Пермском крае предоставлено 43 жилых помещения. Ключи от квартир вручались собственникам под бдительным контролем судебных приставов», — сказано на сайте управления.

В администрации указанных населенных пунктов были направлены требования для исполнения судебных решений. Также чиновникам напоминали об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и непредоставление квартир сиротам.

Непригодные для проживания квартиры для сирот ранее стали поводом для возбуждения уголовного дела в Косинском округе. Сообщалось, что жилье было построено с нарушениями, однако чиновница местной администрации подписала документы о приемке квартир. Своими действиями она причинила бюджету ущерб в сумме более 5,9 млн рублей.

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В Пермском крае дети-сироты получили полагающееся им от государства жилье только после решения суда и вмешательства судебных приставов. Ключи от квартир переданы молодым людям, проживающим в Перми, Осе, Кудымкаре, Орде, Суксуне и Чердыни. Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП в крае. «За 4 месяца 2023 года взыскателям из числа детей-сирот в Пермском крае предоставлено 43 жилых помещения. Ключи от квартир вручались собственникам под бдительным контролем судебных приставов», — сказано на сайте управления. В администрации указанных населенных пунктов были направлены требования для исполнения судебных решений. Также чиновникам напоминали об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и непредоставление квартир сиротам. Непригодные для проживания квартиры для сирот ранее стали поводом для возбуждения уголовного дела в Косинском округе. Сообщалось, что жилье было построено с нарушениями, однако чиновница местной администрации подписала документы о приемке квартир. Своими действиями она причинила бюджету ущерб в сумме более 5,9 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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