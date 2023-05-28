В Пермском крае сироты получили жилье после вмешательства приставов

29 мая 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Сиротам передали ключи от квартир Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском крае дети-сироты получили полагающееся им от государства жилье только после решения суда и вмешательства судебных приставов. Ключи от квартир переданы молодым людям, проживающим в Перми, Осе, Кудымкаре, Орде, Суксуне и Чердыни. Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП в крае. «За 4 месяца 2023 года взыскателям из числа детей-сирот в Пермском крае предоставлено 43 жилых помещения. Ключи от квартир вручались собственникам под бдительным контролем судебных приставов», — сказано на сайте управления. В администрации указанных населенных пунктов были направлены требования для исполнения судебных решений. Также чиновникам напоминали об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и непредоставление квартир сиротам. Непригодные для проживания квартиры для сирот ранее стали поводом для возбуждения уголовного дела в Косинском округе. Сообщалось, что жилье было построено с нарушениями, однако чиновница местной администрации подписала документы о приемке квартир. Своими действиями она причинила бюджету ущерб в сумме более 5,9 млн рублей.

В Пермском крае дети-сироты получили полагающееся им от государства жилье только после решения суда и вмешательства судебных приставов. Ключи от квартир переданы молодым людям, проживающим в Перми, Осе, Кудымкаре, Орде, Суксуне и Чердыни. Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП в крае. «За 4 месяца 2023 года взыскателям из числа детей-сирот в Пермском крае предоставлено 43 жилых помещения. Ключи от квартир вручались собственникам под бдительным контролем судебных приставов», — сказано на сайте управления. В администрации указанных населенных пунктов были направлены требования для исполнения судебных решений. Также чиновникам напоминали об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и непредоставление квартир сиротам. Непригодные для проживания квартиры для сирот ранее стали поводом для возбуждения уголовного дела в Косинском округе. Сообщалось, что жилье было построено с нарушениями, однако чиновница местной администрации подписала документы о приемке квартир. Своими действиями она причинила бюджету ущерб в сумме более 5,9 млн рублей.