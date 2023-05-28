Житель ЯНАО избил инвалида из-за личной неприязни

29 мая 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Инвалиду нанесли множественные удары по лицу и телу Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) из-за личной неприязни избил инвалида. Мужчина нанес пострадавшему множественные удары рукой по лицу и телу, сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что местный житель в декабре 2022 г. на почве личных неприязненных отношений нанес инвалиду множественные удары рукой по телу и лицу. По данному факту виновный привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Прокуратура также приняла во внимание возраст инвалида и его недееспособность. В связи с этим пострадавшему выплатят компенсацию 50тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое подросток избил и вымогал деньги у инвалида. Несовершеннолетний в итоге заставил сестру потерпевшего перевести ему деньги.



Житель Ноябрьска (ЯНАО) из-за личной неприязни избил инвалида. Мужчина нанес пострадавшему множественные удары рукой по лицу и телу, сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что местный житель в декабре 2022 г. на почве личных неприязненных отношений нанес инвалиду множественные удары рукой по телу и лицу. По данному факту виновный привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Прокуратура также приняла во внимание возраст инвалида и его недееспособность. В связи с этим пострадавшему выплатят компенсацию 50тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое подросток избил и вымогал деньги у инвалида. Несовершеннолетний в итоге заставил сестру потерпевшего перевести ему деньги.