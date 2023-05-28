Житель Ноябрьска (ЯНАО) из-за личной неприязни избил инвалида. Мужчина нанес пострадавшему множественные удары рукой по лицу и телу, сообщили в окружной прокуратуре.
«Установлено, что местный житель в декабре 2022 г. на почве личных неприязненных отношений нанес инвалиду множественные удары рукой по телу и лицу. По данному факту виновный привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Прокуратура также приняла во внимание возраст инвалида и его недееспособность. В связи с этим пострадавшему выплатят компенсацию 50тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое подросток избил и вымогал деньги у инвалида. Несовершеннолетний в итоге заставил сестру потерпевшего перевести ему деньги.
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