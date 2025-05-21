В ЯНАО упала стоимость бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО на 0,5% снизилась цена на бензин
В ЯНАО на 0,5% снизилась цена на бензин Фото:

За неделю с 13 по 19 мая в ЯНАО было зафиксировано падение цен на автомобильное топливо. Снижение стоимости составило -0,5% — это наибольший показатель в России. Такие данные предоставил URA.RU Росстат.

«За период с 13 по 19 мая 2025 г. изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 38 субъектах Российской Федерации… Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в трех субъектах Российской Федерации: в Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе (-0,5%), Воронежской области (-0,1%)» — сообщили аналитики.

Так, средняя стоимость бензина в ЯНАО сейчас составляет 55,92 рубля. Цена марки АИ-92 равняется 54,07 рубля, АИ-95 — 56,96 рубля, а дизельного топлива — 77,49 рубля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде и Надыме снизились цены на бензин и дизельное топливо. Самое заметное падение цен отмечено в столице округа.

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За неделю с 13 по 19 мая в ЯНАО было зафиксировано падение цен на автомобильное топливо. Снижение стоимости составило -0,5% — это наибольший показатель в России. Такие данные предоставил URA.RU Росстат. «За период с 13 по 19 мая 2025 г. изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 38 субъектах Российской Федерации… Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в трех субъектах Российской Федерации: в Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе (-0,5%), Воронежской области (-0,1%)» — сообщили аналитики. Так, средняя стоимость бензина в ЯНАО сейчас составляет 55,92 рубля. Цена марки АИ-92 равняется 54,07 рубля, АИ-95 — 56,96 рубля, а дизельного топлива — 77,49 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде и Надыме снизились цены на бензин и дизельное топливо. Самое заметное падение цен отмечено в столице округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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