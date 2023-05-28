Челябинцев предупредили об изменении цвета воды в кранах

29 мая 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Цвет воды с 31 мая по 4 июня изменится по причине техработ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске по причине технических работ с 31 мая по 4 июня изменится цвет воды в кранах. Об этом рассказал на аппаратном совещании 29 мая мэру Наталье Котовой замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «Планируется переключение на подающих магистральных водоводах. Из-за этого будет происходить увеличение скорости потока на оставшихся водоводах, и, как следствие, возможно изменение цветности воды в кранах у челябинцев», — сообщил Астахов. Также в мэрии пояснили, с 31 мая по 2 июня работы пройдут на водоводе в северо-западной части города и в Металлургическом районе. В период с 31 мая по 4 июня вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету. В течение 1-2 суток после переключения ситуация стабилизируется. Переключения будут связаны со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания воды в городе. Это плановая работа, поэтому в мэрии попросили челябинцев данный период перетерпеть.

В Челябинске по причине технических работ с 31 мая по 4 июня изменится цвет воды в кранах. Об этом рассказал на аппаратном совещании 29 мая мэру Наталье Котовой замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «Планируется переключение на подающих магистральных водоводах. Из-за этого будет происходить увеличение скорости потока на оставшихся водоводах, и, как следствие, возможно изменение цветности воды в кранах у челябинцев», — сообщил Астахов. Также в мэрии пояснили, с 31 мая по 2 июня работы пройдут на водоводе в северо-западной части города и в Металлургическом районе. В период с 31 мая по 4 июня вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету. В течение 1-2 суток после переключения ситуация стабилизируется. Переключения будут связаны со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания воды в городе. Это плановая работа, поэтому в мэрии попросили челябинцев данный период перетерпеть.