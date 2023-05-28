В Свердловской области потушили 10 пожаров

Площадь лесных пожаров продолжает снижаться в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области сокращается площадь лесных пожаров. В регионе действуют 13 природных пожаров на площади 2,8 тысячи гектаров. Для сравнения, сутки назад было 19 пожаров на площади три тысячи квадратных метров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области в telegram-канале.

«Специалисты ликвидировали 10 природных пожаров за сутки. По данным на 8:00 часов 29 мая в Свердловской области действует 13 природных пожаров на общей площади 2,8 тысячи гектаров, из них локализовано 7 пожаров на площади 439 гектаров», — рассказали в департаменте.

Самый крупный пожар действует в Махневском муниципальном образовании на площади 434 гектара. Также горит трава в городском округе Сухой Лог на площади 10 гектаров, в Березовском ГО на площади девять гектаров и в Верхотурском ГО на площади пять гектаров. Все они локализованы.