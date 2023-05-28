28 мая 2023

В Свердловской области потушили 10 пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, тушение огня, огонь, лесной пожар, учения мчс, тушение пожара, лесные пожары, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, ликвидация пожара, пожаротушение, тушение лесных пожаров
Площадь лесных пожаров продолжает снижаться в регионе Фото:

В Свердловской области сокращается площадь лесных пожаров. В регионе действуют 13 природных пожаров на площади 2,8 тысячи гектаров. Для сравнения, сутки назад было 19 пожаров на площади три тысячи квадратных метров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области в telegram-канале.

«Специалисты ликвидировали 10 природных пожаров за сутки. По данным на 8:00 часов 29 мая в Свердловской области действует 13 природных пожаров на общей площади 2,8 тысячи гектаров, из них локализовано 7 пожаров на площади 439 гектаров», — рассказали в департаменте.

Самый крупный пожар действует в Махневском муниципальном образовании на площади 434 гектара. Также горит трава в городском округе Сухой Лог на площади 10 гектаров, в Березовском ГО на площади девять гектаров и в Верхотурском ГО на площади пять гектаров. Все они локализованы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области сокращается площадь лесных пожаров. В регионе действуют 13 природных пожаров на площади 2,8 тысячи гектаров. Для сравнения, сутки назад было 19 пожаров на площади три тысячи квадратных метров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области в telegram-канале. «Специалисты ликвидировали 10 природных пожаров за сутки. По данным на 8:00 часов 29 мая в Свердловской области действует 13 природных пожаров на общей площади 2,8 тысячи гектаров, из них локализовано 7 пожаров на площади 439 гектаров», — рассказали в департаменте. Самый крупный пожар действует в Махневском муниципальном образовании на площади 434 гектара. Также горит трава в городском округе Сухой Лог на площади 10 гектаров, в Березовском ГО на площади девять гектаров и в Верхотурском ГО на площади пять гектаров. Все они локализованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...