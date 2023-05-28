В Челябинске открываются детские лагеря

29 мая 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Трудовые лагеря откроются 1 июня, загородные лагеря — до 5 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на этой неделе открываются детские загородные и трудовые лагеря. Загородные начнут работу до 5 июня, трудовые будут функционировать с 1 июня, рассказал на аппаратном совещании 29 мая вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «По отдельному графику начинают работу смены в загородных лагерях. Уже началась выдача путевок на первую смену для детей из организация для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. До 5 июня на отдых заедет 795 человек», — пояснил Авдеев. Также Авдеев отметил, всего в Челябинске откроются 158 городских лагерей. Их организовали на базе всех челябинских школ, а также двух учреждений допобразования.

В Челябинске на этой неделе открываются детские загородные и трудовые лагеря. Загородные начнут работу до 5 июня, трудовые будут функционировать с 1 июня, рассказал на аппаратном совещании 29 мая вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «По отдельному графику начинают работу смены в загородных лагерях. Уже началась выдача путевок на первую смену для детей из организация для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. До 5 июня на отдых заедет 795 человек», — пояснил Авдеев. Также Авдеев отметил, всего в Челябинске откроются 158 городских лагерей. Их организовали на базе всех челябинских школ, а также двух учреждений допобразования.