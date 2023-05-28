28 мая 2023
27 мая 2023

В Челябинске открываются детские лагеря

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Открытие летнего спорткомплекса в детском оздоровительном лагере ЧЭМК. Челябинск , пионерский лагерь, чэмк
Трудовые лагеря откроются 1 июня, загородные лагеря — до 5 июня Фото:

В Челябинске на этой неделе открываются детские загородные и трудовые лагеря. Загородные начнут работу до 5 июня, трудовые будут функционировать с 1 июня, рассказал на аппаратном совещании 29 мая вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«По отдельному графику начинают работу смены в загородных лагерях. Уже началась выдача путевок на первую смену для детей из организация для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. До 5 июня на отдых заедет 795 человек», — пояснил Авдеев.

Также Авдеев отметил, всего в Челябинске откроются 158 городских лагерей. Их организовали на базе всех челябинских школ, а также двух учреждений допобразования.

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В Челябинске на этой неделе открываются детские загородные и трудовые лагеря. Загородные начнут работу до 5 июня, трудовые будут функционировать с 1 июня, рассказал на аппаратном совещании 29 мая вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «По отдельному графику начинают работу смены в загородных лагерях. Уже началась выдача путевок на первую смену для детей из организация для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. До 5 июня на отдых заедет 795 человек», — пояснил Авдеев. Также Авдеев отметил, всего в Челябинске откроются 158 городских лагерей. Их организовали на базе всех челябинских школ, а также двух учреждений допобразования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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