28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Выпускник института МВД стал руководителем отдела департамента мэрии Кургана

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Комитет по бюджету. Курган, чиновники, заседание, депутаты, руки
У директора департамента ЖКХ появился новый помощник Фото:

В Кургане заведующим отдела департамента ЖКХ городской администрации стал Сергей Кузнецов, который окончил Уральский юридический институт МВД России. Данная информация размещена на сайте мэрии.

«Сегодня директор департамента ЖКХ Роман Медведев представил коллективу нового заведующего отделом муниципального жилищного контроля Сергея Кузнецова. Отметим, Сергей Кузнецов окончил Уральский юридический институт МВД России по специальности „Юриспруденция“, его стаж работы по специальности — более 26 лет», — указано в сообщении.

Медведев, в первую очередь, поручил Кузнецову заняться вопросами уборки территорий многоквартирных домов и завершить работу по составлению реестра домов, где ограждения территорий находятся в ненадлежащем состоянии. Также директор департамента попросил Вячеслава Гляделова, который раньше был заведующим отдела, помочь Кузнецову. Сейчас Гляделов является руководителем МКУ «Жилищная политика».

Сергей Кузнецов окончил Уральский юридический институт МВД России
Сергей Кузнецов окончил Уральский юридический институт МВД России
Фото:

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В Кургане заведующим отдела департамента ЖКХ городской администрации стал Сергей Кузнецов, который окончил Уральский юридический институт МВД России. Данная информация размещена на сайте мэрии. «Сегодня директор департамента ЖКХ Роман Медведев представил коллективу нового заведующего отделом муниципального жилищного контроля Сергея Кузнецова. Отметим, Сергей Кузнецов окончил Уральский юридический институт МВД России по специальности „Юриспруденция“, его стаж работы по специальности — более 26 лет», — указано в сообщении. Медведев, в первую очередь, поручил Кузнецову заняться вопросами уборки территорий многоквартирных домов и завершить работу по составлению реестра домов, где ограждения территорий находятся в ненадлежащем состоянии. Также директор департамента попросил Вячеслава Гляделова, который раньше был заведующим отдела, помочь Кузнецову. Сейчас Гляделов является руководителем МКУ «Жилищная политика».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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