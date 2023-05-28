28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Источник рассказал о семье пермского ребенка, сгоревшего в коляске

На пермскую семью, где заживо сгорел грудной ребенок, неоднократно жаловались
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Пенсионеры. Курган, скамейка, детская коляска
Во время трагедии ребенок находился в коляске Фото:

На семью, где 8-месячный ребенок заживо сгорел в коляске, неоднократно жаловались местные жители. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«Это не самая благополучная семья. Они регулярно распивают алкоголь и ходят по поселку пьяные. Местные жители направляли жалобы в различные ведомства, но специальные службы особо не реагировали», — пояснил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что грудной ребенок находился в коляске, когда загорелся плед. От полученных ожогов ребенок скончался.

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На семью, где 8-месячный ребенок заживо сгорел в коляске, неоднократно жаловались местные жители. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Это не самая благополучная семья. Они регулярно распивают алкоголь и ходят по поселку пьяные. Местные жители направляли жалобы в различные ведомства, но специальные службы особо не реагировали», — пояснил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что грудной ребенок находился в коляске, когда загорелся плед. От полученных ожогов ребенок скончался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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