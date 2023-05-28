Источник рассказал о семье пермского ребенка, сгоревшего в коляске

На пермскую семью, где заживо сгорел грудной ребенок, неоднократно жаловались

29 мая 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Во время трагедии ребенок находился в коляске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На семью, где 8-месячный ребенок заживо сгорел в коляске, неоднократно жаловались местные жители. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Это не самая благополучная семья. Они регулярно распивают алкоголь и ходят по поселку пьяные. Местные жители направляли жалобы в различные ведомства, но специальные службы особо не реагировали», — пояснил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что грудной ребенок находился в коляске, когда загорелся плед. От полученных ожогов ребенок скончался.

На семью, где 8-месячный ребенок заживо сгорел в коляске, неоднократно жаловались местные жители. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Это не самая благополучная семья. Они регулярно распивают алкоголь и ходят по поселку пьяные. Местные жители направляли жалобы в различные ведомства, но специальные службы особо не реагировали», — пояснил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что грудной ребенок находился в коляске, когда загорелся плед. От полученных ожогов ребенок скончался.