Источник рассказал о семье пермского ребенка, сгоревшего в коляске

Во время трагедии ребенок находился в коляске
На семью, где 8-месячный ребенок заживо сгорел в коляске, неоднократно жаловались местные жители. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
«Это не самая благополучная семья. Они регулярно распивают алкоголь и ходят по поселку пьяные. Местные жители направляли жалобы в различные ведомства, но специальные службы особо не реагировали», — пояснил собеседник агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что грудной ребенок находился в коляске, когда загорелся плед. От полученных ожогов ребенок скончался.
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