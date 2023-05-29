Гладков предложил присоединить Харьков к Белгородской области, чтобы остановить обстрелы

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
Харьков нужно присоединить к Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для того, чтобы обезопасить российские территории, граничащие с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области. С таким мнением выступил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Нужно Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области», — заявил Вячеслав Гладков в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 24».

Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации. Гладков уточнял, что за все время операции РФ, в Белгородскую область проникали пять групп украинских диверсантов.

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Для того, чтобы обезопасить российские территории, граничащие с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области. С таким мнением выступил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Нужно Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области», — заявил Вячеслав Гладков в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 24». Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации. Гладков уточнял, что за все время операции РФ, в Белгородскую область проникали пять групп украинских диверсантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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