Гладков рассказал, сколько ДРГ заходили в Белгородскую область с начала СВО

Гладков: с начала СВО в Белгородскую область проникли пять ДРГ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, засада, ВСУ, украинские военные, дрг, stock
С начала СВО в Белгородскую область проникали пять групп украинских диверсантов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С момента начала спецоперации РФ на Украине в приграничную Белгородскую область проникали не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Противник [ВСУ] заходит, у нас заходили [с начала СВО] до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — заявил Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24». Губернатор акцентировал внимание на том, что регион живет в условиях фактической войны.

Ранее Гладков говорил, что Грайворонский городской округ Белгородской области находился под обстрелом украинских сил. В ходе атаки были повреждены дома.

Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации. ВСУ сбрасывают взрывные устройства, также на территории проникают вражеские диверсанты.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С момента начала спецоперации РФ на Украине в приграничную Белгородскую область проникали не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Противник [ВСУ] заходит, у нас заходили [с начала СВО] до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — заявил Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24». Губернатор акцентировал внимание на том, что регион живет в условиях фактической войны. Ранее Гладков говорил, что Грайворонский городской округ Белгородской области находился под обстрелом украинских сил. В ходе атаки были повреждены дома. Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации. ВСУ сбрасывают взрывные устройства, также на территории проникают вражеские диверсанты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...