Гладков рассказал, сколько ДРГ заходили в Белгородскую область с начала СВО

С момента начала спецоперации РФ на Украине в приграничную Белгородскую область проникали не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Противник [ВСУ] заходит, у нас заходили [с начала СВО] до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — заявил Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24». Губернатор акцентировал внимание на том, что регион живет в условиях фактической войны.
Ранее Гладков говорил, что Грайворонский городской округ Белгородской области находился под обстрелом украинских сил. В ходе атаки были повреждены дома.
Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации. ВСУ сбрасывают взрывные устройства, также на территории проникают вражеские диверсанты.
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