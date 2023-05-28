28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Лидером праймериз ЕР в Тюмени стал 74-летний экс-сенатор Киричук

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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, киричук степан
Степан Киричук победил на праймериз ЕР в Тюменской области Фото:

Лидером праймериз ЕР в Тюмени стал 74-летний экс-сенатор Степан Киричук. Он набрал более 10 тысяч голосов и обогнал потенциального спикера гордумы Тюмени Светлану Иванову. Информация размещена на официальном сайте праймериз «Единой России».

«Киричук Степан Михайлович — 10435 голосов. Иванова Светлана Владимировна — 9446 голосов», — сообщается на сайте праймериз.

В тюменском отделении «Единой России» добавили, что предварительное голосование прошло без нарушений. «Жители Тюмени проявили высокую активность. В предварительном голосовании приняло участие 53316 избирателей. Предварительное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений, жалоб в организационный комитет не поступало», — сказано в пресс-релизе партией со ссылкой на слова секретаря реготделения Андрея Артюхова.

В мае политику исполнилось 74 года. Степан Киричук стал мэром в 1996 году. После этого, до 2018 года, он работал в Совете Федерации. По приезде в Тюмень Киричук избрался в городскую думу. Выдвижение Киричука на новый депутатский срок вызвало резонанс в политэлите региона.

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Лидером праймериз ЕР в Тюмени стал 74-летний экс-сенатор Степан Киричук. Он набрал более 10 тысяч голосов и обогнал потенциального спикера гордумы Тюмени Светлану Иванову. Информация размещена на официальном сайте праймериз «Единой России». «Киричук Степан Михайлович — 10435 голосов. Иванова Светлана Владимировна — 9446 голосов», — сообщается на сайте праймериз. В тюменском отделении «Единой России» добавили, что предварительное голосование прошло без нарушений. «Жители Тюмени проявили высокую активность. В предварительном голосовании приняло участие 53316 избирателей. Предварительное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений, жалоб в организационный комитет не поступало», — сказано в пресс-релизе партией со ссылкой на слова секретаря реготделения Андрея Артюхова. В мае политику исполнилось 74 года. Степан Киричук стал мэром в 1996 году. После этого, до 2018 года, он работал в Совете Федерации. По приезде в Тюмень Киричук избрался в городскую думу. Выдвижение Киричука на новый депутатский срок вызвало резонанс в политэлите региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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