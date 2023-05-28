Лидером праймериз ЕР в Тюмени стал 74-летний экс-сенатор Киричук

Степан Киричук победил на праймериз ЕР в Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Лидером праймериз ЕР в Тюмени стал 74-летний экс-сенатор Степан Киричук. Он набрал более 10 тысяч голосов и обогнал потенциального спикера гордумы Тюмени Светлану Иванову. Информация размещена на официальном сайте праймериз «Единой России».

«Киричук Степан Михайлович — 10435 голосов. Иванова Светлана Владимировна — 9446 голосов», — сообщается на сайте праймериз.

В тюменском отделении «Единой России» добавили, что предварительное голосование прошло без нарушений. «Жители Тюмени проявили высокую активность. В предварительном голосовании приняло участие 53316 избирателей. Предварительное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений, жалоб в организационный комитет не поступало», — сказано в пресс-релизе партией со ссылкой на слова секретаря реготделения Андрея Артюхова.

В мае политику исполнилось 74 года. Степан Киричук стал мэром в 1996 году. После этого, до 2018 года, он работал в Совете Федерации. По приезде в Тюмень Киричук избрался в городскую думу. Выдвижение Киричука на новый депутатский срок вызвало резонанс в политэлите региона.