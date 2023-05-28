Пермский оборонный завод обещает своим рабочим премии за новых коллег

Оборонному заводу требуются десятки специалистов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Пермские Моторы» предлагает своим сотрудникам способ получения дополнительного дохода. Речь о помощи в трудоустройстве на завод новых работников. За это на «ОДК-ПМ» обещают выплачивать премии в размере 25 тысяч рублей.

«Программа „Приведи друга“ для сотрудников АО „ОДК-Пермские Моторы“. За каждого сотрудника — премия в 25 тысяч рублей. Приведи друга на „горячую“ для завода вакансию, и через три месяца его успешной работы ты получишь 10 тысяч рублей. Через 12 месяцев работы ты получишь еще 15 тысяч рублей», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что предприятию требуются токарь, фрезеровщик, контролер станочных и слесарных работ, дефектовщик авиационной техники, мастер производственного участка и другие специалисты. Новым сотрудникам на заводе обещают выплаты зарплаты дважды в месяц, частичную компенсацию затрат на питание, а также корпоративный транспорт и бесплатную медпомощь.

АО «ОДК-Пермские моторы» — это отечественная машиностроительная компания, которая выпускает авиадвигатели и промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. Основное производство предприятия расположено в Перми. С 2008 года завод входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае денежное вознаграждение за помощь в расширении штата пообещали на Чайковском кирпичном заводе. Предприятие за каждого трудоустроенного по рекомендации сотрудника готово платить восемь тысяч рублей.