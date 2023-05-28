Рыбаки поймали два огромных карпа на челябинских озерах. Фото

29 мая 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Мужчины поймали карпов на озерах Агашкуль и Сунгуль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рыбаки поймали два огромных карпа на озерах Челябинской области. Фотографиями своих трофеев мужчины поделились в социальных сетях. «С субботы на воскресенье. Карп одна штука весом 7,1 килограмм. Поймал на пшеничку на озере Агашкуль (Сосновский район, Челябинская область)», — рассказал житель Челябинска Александр Л. в telegram-канале рыбацкого комитета. Свердловчанин Владимир М. также поймал большого карпа в Челябинской области. Он отметил, что рыбачить ездил на озеро Сунгуль (Снежинский городской округ, Челябинская область). Александр Л. поймал карпа весом 7,1 килограмм на озере Агашкуль фото: Александр Л. в telegram-канале рыбацкого комитета Челябинской области Свердловчанин Владимир М. поймал огромного карпа на челябинском озере Сунгуль фото: Владимир М. в telegram-канале рыбацкого комитета Челябинской области

Рыбаки поймали два огромных карпа на озерах Челябинской области. Фотографиями своих трофеев мужчины поделились в социальных сетях. «С субботы на воскресенье. Карп одна штука весом 7,1 килограмм. Поймал на пшеничку на озере Агашкуль (Сосновский район, Челябинская область)», — рассказал житель Челябинска Александр Л. в telegram-канале рыбацкого комитета. Свердловчанин Владимир М. также поймал большого карпа в Челябинской области. Он отметил, что рыбачить ездил на озеро Сунгуль (Снежинский городской округ, Челябинская область).