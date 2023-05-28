Мужчины поймали карпов на озерах Агашкуль и Сунгуль
Рыбаки поймали два огромных карпа на озерах Челябинской области. Фотографиями своих трофеев мужчины поделились в социальных сетях.
«С субботы на воскресенье. Карп одна штука весом 7,1 килограмм. Поймал на пшеничку на озере Агашкуль (Сосновский район, Челябинская область)», — рассказал житель Челябинска Александр Л. в telegram-канале рыбацкого комитета.
Свердловчанин Владимир М. также поймал большого карпа в Челябинской области. Он отметил, что рыбачить ездил на озеро Сунгуль (Снежинский городской округ, Челябинская область).
Александр Л. поймал карпа весом 7,1 килограмм на озере Агашкуль
Свердловчанин Владимир М. поймал огромного карпа на челябинском озере Сунгуль
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!