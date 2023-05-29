Пашинян объяснил, почему Армения и Азербайджан не могут заключить мир

Ереван и Баку не согласовали мирный договор, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Мы не получили ответов на четвертый пакет наших предложений Азербайджану. На данный момент нет согласованного проекта, который можно было бы подписать [в Кишиневе]», — заявил Пашинян. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху движется к урегулированию, несмотря на сложности. В Кремле отмечали, что договоренности сторон позволяют прийти к миру. 29 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Карабаха сдаться и пригрозил провести в регионе «любую операцию».
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