Пашинян объяснил, почему Армения и Азербайджан не могут заключить мир

Пашинян заявил об отсутствии согласованного проекта мирного договора с Баку
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, пашинян никол
Армения не получила ответа по своим предложениям к Азербайджану, заявил Пашинян Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван и Баку не согласовали мирный договор, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы не получили ответов на четвертый пакет наших предложений Азербайджану. На данный момент нет согласованного проекта, который можно было бы подписать [в Кишиневе]», — заявил Пашинян. Его слова передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху движется к урегулированию, несмотря на сложности. В Кремле отмечали, что договоренности сторон позволяют прийти к миру. 29 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Карабаха сдаться и пригрозил провести в регионе «любую операцию».

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Ереван и Баку не согласовали мирный договор, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Мы не получили ответов на четвертый пакет наших предложений Азербайджану. На данный момент нет согласованного проекта, который можно было бы подписать [в Кишиневе]», — заявил Пашинян. Его слова передает ТАСС. Ранее президент РФ Владимир путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху движется к урегулированию, несмотря на сложности. В Кремле отмечали, что договоренности сторон позволяют прийти к миру. 29 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Карабаха сдаться и пригрозил провести в регионе «любую операцию».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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