25 мая 2023

Путин оценил развитие отношений Армении и Азербайджана

Путин заявил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном развивается в сторону урегулирования
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин увидел положительную динамику в отношениях Армении и Азербайджана Фото:

Ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с главами стран.

«Несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования», — сказал Путин. Его слова цитирует пресс-служба Кремля.

При этом ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве, пишет «Национальная служба новостей». Путин указал на важность договоренности по признанию целостности Армении и Азербайждана, передает телеканал 360.

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Ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с главами стран. «Несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования», — сказал Путин. Его слова цитирует пресс-служба Кремля. При этом ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве, пишет «Национальная служба новостей». Путин указал на важность договоренности по признанию целостности Армении и Азербайждана, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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