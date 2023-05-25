Путин оценил развитие отношений Армении и Азербайджана Путин заявил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном развивается в сторону урегулирования 26 мая 2023 в 00:59 Размер текста - 17 + Владимир Путин увидел положительную динамику в отношениях Армении и Азербайджана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с главами стран. «Несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования», — сказал Путин. Его слова цитирует пресс-служба Кремля. При этом ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве, пишет «Национальная служба новостей». Путин указал на важность договоренности по признанию целостности Армении и Азербайждана, передает телеканал 360. Ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с главами стран. «Несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования», — сказал Путин. Его слова цитирует пресс-служба Кремля. При этом ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве, пишет «Национальная служба новостей». Путин указал на важность договоренности по признанию целостности Армении и Азербайждана, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям