Путин оценил развитие отношений Армении и Азербайджана

Ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с главами стран.
«Несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования», —
При этом ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве, пишет «Национальная служба новостей». Путин указал на важность договоренности по признанию целостности Армении и Азербайждана, передает телеканал 360.
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