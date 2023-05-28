Алиев потребовал от Карабаха сдаться и пригрозил провести «любую операцию»

В Нагорном Карабахе необходимо распустить парламент, сдать президента в плен, а министрам и депутатам уйти в отставку. Азербайджан готов провести «любую операцию» в регионе, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными, нормальными гражданами Азербайджана. [Необходимо] выбросить в мусорное ведро свои фальшивые „государственные атрибуты“ и распустить парламент. У нас есть возможность провести любую операцию в том регионе», — передает слова Ильхама Алиева
По словам президента Азербайджана, только при таких условиях можно вести разговоры о «послаблениях» и амнистии. «Если вы нарушаете эту договоренность, то сами же поплатитесь за это», — добавил Алиев.
Ранее URA.RU передавало слова премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при ряде условий. При этом Алиев заявлял, что сейчас есть серьезные предпосылки для нормализации отношений с Арменией. Также в Кремле заявляли, что договоренности по Карабаху позволяют выйти на подписание мирного соглашения.
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