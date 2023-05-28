28 мая 2023

Алиев потребовал от Карабаха сдаться и пригрозил провести «любую операцию»

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Азербайджан готов провести «любую операцию» в Нагорном Карабахе, заявил Ильхам Алиев Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе необходимо распустить парламент, сдать президента в плен, а министрам и депутатам уйти в отставку. Азербайджан готов провести «любую операцию» в регионе, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными, нормальными гражданами Азербайджана. [Необходимо] выбросить в мусорное ведро свои фальшивые „государственные атрибуты“ и распустить парламент. У нас есть возможность провести любую операцию в том регионе», — передает слова Ильхама Алиева Haqqin.

По словам президента Азербайджана, только при таких условиях можно вести разговоры о «послаблениях» и амнистии. «Если вы нарушаете эту договоренность, то сами же поплатитесь за это», — добавил Алиев.

Ранее URA.RU передавало слова премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при ряде условий. При этом Алиев заявлял, что сейчас есть серьезные предпосылки для нормализации отношений с Арменией. Также в Кремле заявляли, что договоренности по Карабаху позволяют выйти на подписание мирного соглашения.

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В Нагорном Карабахе необходимо распустить парламент, сдать президента в плен, а министрам и депутатам уйти в отставку. Азербайджан готов провести «любую операцию» в регионе, заявил президент страны Ильхам Алиев. «Подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными, нормальными гражданами Азербайджана. [Необходимо] выбросить в мусорное ведро свои фальшивые „государственные атрибуты“ и распустить парламент. У нас есть возможность провести любую операцию в том регионе», — передает слова Ильхама Алиева Haqqin. По словам президента Азербайджана, только при таких условиях можно вести разговоры о «послаблениях» и амнистии. «Если вы нарушаете эту договоренность, то сами же поплатитесь за это», — добавил Алиев. Ранее URA.RU передавало слова премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при ряде условий. При этом Алиев заявлял, что сейчас есть серьезные предпосылки для нормализации отношений с Арменией. Также в Кремле заявляли, что договоренности по Карабаху позволяют выйти на подписание мирного соглашения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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