SHOT сообщил о самом сильном обстреле Шебекино с начала СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч
Обстрел нацелен на подстанцию и промзону, заявили очевидцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины производят самый сильный обстрел города Шебекино (Белгородская область) с начала СВО. Об этом сообщают местные жители.

«Каждую минуту — новый прилет по Шебекино. Это самый сильный обстрел с начала СВО», — говорят очевидцы, их слова приводит telegram-канал SHOT. Там отмечают, что ВСУ бьют из РСЗО «Град». По данным канала, выстрелы направлены на подстанцию и промзону, там же начался пожар.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о том, что сразу три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области попали под обстрел. По его словам, в самом Шебекино произошел пожар на территории одного из предприятий, пишет News.ru.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины производят самый сильный обстрел города Шебекино (Белгородская область) с начала СВО. Об этом сообщают местные жители. «Каждую минуту — новый прилет по Шебекино. Это самый сильный обстрел с начала СВО», — говорят очевидцы, их слова приводит telegram-канал SHOT. Там отмечают, что ВСУ бьют из РСЗО «Град». По данным канала, выстрелы направлены на подстанцию и промзону, там же начался пожар. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не поступил. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о том, что сразу три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области попали под обстрел. По его словам, в самом Шебекино произошел пожар на территории одного из предприятий, пишет News.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...