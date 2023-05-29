SHOT сообщил о самом сильном обстреле Шебекино с начала СВО

Вооруженные силы Украины производят самый сильный обстрел города Шебекино (Белгородская область) с начала СВО. Об этом сообщают местные жители.
«Каждую минуту — новый прилет по Шебекино. Это самый сильный обстрел с начала СВО», — говорят очевидцы, их слова приводит telegram-канал SHOT. Там отмечают, что ВСУ бьют из РСЗО «Град». По данным канала, выстрелы направлены на подстанцию и промзону, там же начался пожар.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о том, что сразу три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области попали под обстрел. По его словам, в самом Шебекино произошел пожар на территории одного из предприятий, пишет
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!