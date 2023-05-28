Свердловская область стала лидером рейтинга по загрязнению водоемов

29 мая 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

В Свердловской области в 2022 году зафиксировали 647 случаев загрязнения водоемов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область возглавила рейтинг регионов по количеству случаев загрязнения водоемов. В 2022 году здесь зафиксировали 514 случаев высокого загрязнения и 133 случая экстремально высокого загрязнения — это более четверти всех высоких и экстремально высоких загрязнений пресных вод по всей стране, сообщили URA.RU в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Наибольшее число высоких и экстремально высоких загрязнений в 2022 году было выявлено в водоемах Свердловской области. Из-за обилия промышленных предприятий экология региона традиционно испытывает на себе значительную нагрузку», — рассказали авторы исследования. Всего в области зарегистрировали 647 случаев загрязнений, из них 514 — высокого загрязнения (пострадали бассейны рек Тобол, Кама, Обь) и 133 — экстремально высокого (реки Черная, Тальтия, Салда и 20 других). На втором месте после Свердловской области Мурманская область, далее идут Московская и Новгородская области, ХМАО, Смоленская и Челябинская область. Чаще всего воду загрязняли соединениями марганца, цинка (268 случаев), легкоокисляемых органических веществ (глюкоза, мальтоза, белки, низшие алифатические спирты и др.; 257 случаев) и другими вредными веществами.

Свердловская область возглавила рейтинг регионов по количеству случаев загрязнения водоемов. В 2022 году здесь зафиксировали 514 случаев высокого загрязнения и 133 случая экстремально высокого загрязнения — это более четверти всех высоких и экстремально высоких загрязнений пресных вод по всей стране, сообщили URA.RU в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Наибольшее число высоких и экстремально высоких загрязнений в 2022 году было выявлено в водоемах Свердловской области. Из-за обилия промышленных предприятий экология региона традиционно испытывает на себе значительную нагрузку», — рассказали авторы исследования. Всего в области зарегистрировали 647 случаев загрязнений, из них 514 — высокого загрязнения (пострадали бассейны рек Тобол, Кама, Обь) и 133 — экстремально высокого (реки Черная, Тальтия, Салда и 20 других). На втором месте после Свердловской области Мурманская область, далее идут Московская и Новгородская области, ХМАО, Смоленская и Челябинская область. Чаще всего воду загрязняли соединениями марганца, цинка (268 случаев), легкоокисляемых органических веществ (глюкоза, мальтоза, белки, низшие алифатические спирты и др.; 257 случаев) и другими вредными веществами.