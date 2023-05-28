Аномальная майская жара в Челябинске продолжает нарастать
До 35 градусов поднимется температура в Челябинской области 31 мая и 1 июня. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.
«Днем 30 мая термометры покажут 33 градуса. Но уже в последующие дни — 31 мая и 1 июня — ожидается жара до 35 градусов. Правда, ночи обещают быть относительно прохладными — до 13-18 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.
Дождь и гроза прогнозируются 30 мая. В области — на протяжении всех суток, в Челябинске — кратковременно, днем вторника. Порывы ветра будут достигать 11-12 метров в секунду, усугубляя опасность природных пожаров.
Челябинску обещают трое суток аномальной жары практически без осадков
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