28 мая 2023

Жара в Челябинской области достигнет 35 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Челябинск, купание, лето, жара, дети, мальчики, пацаны, фонтан
Аномальная майская жара в Челябинске продолжает нарастать Фото:

До 35 градусов поднимется температура в Челябинской области 31 мая и 1 июня. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.

«Днем 30 мая термометры покажут 33 градуса. Но уже в последующие дни — 31 мая и 1 июня — ожидается жара до 35 градусов. Правда, ночи обещают быть относительно прохладными — до 13-18 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Дождь и гроза прогнозируются 30 мая. В области — на протяжении всех суток, в Челябинске — кратковременно, днем вторника. Порывы ветра будут достигать 11-12 метров в секунду, усугубляя опасность природных пожаров.

Жара. Челябинск
Челябинску обещают трое суток аномальной жары практически без осадков
Фото:

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До 35 градусов поднимется температура в Челябинской области 31 мая и 1 июня. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра. «Днем 30 мая термометры покажут 33 градуса. Но уже в последующие дни — 31 мая и 1 июня — ожидается жара до 35 градусов. Правда, ночи обещают быть относительно прохладными — до 13-18 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Дождь и гроза прогнозируются 30 мая. В области — на протяжении всех суток, в Челябинске — кратковременно, днем вторника. Порывы ветра будут достигать 11-12 метров в секунду, усугубляя опасность природных пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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