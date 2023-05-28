В Курганской области близнец, спасая брата, утонул в реке

В Каргапольском районе утонул ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области близнец утонул в реке Миасс, пытаясь спасти своего брата, которого засосало в воронку. Об этом URA.RU сообщил очевидец. Происшествие произошло в селе Тагильское Каргапольского округа.

«Два-брата близнеца и мой брат пошли на речку купаться. Один из близнецов начал нырять и у него ноги засосало в воронку, в няшу. Другой близнец пошел его спасать, нырнул в речку и помог вытащить ему ноги из няши. Обратно вынырнуть уже не смог. Его тело спасатели нашли только сегодня днем в ста метрах от того места», — рассказал очевидец.

В пресс-службе СУ СК России по Курганской области URA.RU сообщили, что по факту гибели ребенка следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.