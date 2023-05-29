Путин одобрил закон о выборах на территориях с военным положением

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал закон о проведении выборов на территориях с военным положением Фото:

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о проведении референдумов и выборов на территориях, где введено военное положение. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Референдумы и выборы в органы государственной власти могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части этой территории», — отмечается в документе. Ранее Совет Федерации одобрил закон о снятии запрета на проведение выборов в регионах с военным положением.

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Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о проведении референдумов и выборов на территориях, где введено военное положение. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Референдумы и выборы в органы государственной власти могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части этой территории», — отмечается в документе. Ранее Совет Федерации одобрил закон о снятии запрета на проведение выборов в регионах с военным положением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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