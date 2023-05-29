Путин одобрил закон о выборах на территориях с военным положением

Владимир Путин подписал закон о проведении выборов на территориях с военным положением
Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о проведении референдумов и выборов на территориях, где введено военное положение. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Референдумы и выборы в органы государственной власти могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части этой территории», — отмечается в документе. Ранее Совет Федерации одобрил закон о снятии запрета на проведение выборов в регионах с военным положением.
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