Совфед одобрил закон о выборах на территориях с военным положением

24 мая 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Совфед одобрил проведение выборов на территориях, где действует военное положение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенаторы на заседании Совета Федерации одобрили закон о снятии запрета на проведение выборов в регионах с военным положением. Трансляция велась на официальной странице верхней палаты парламента в соцсети «ВКонтакте». Согласно готовящемуся документу, решение о назначении выборов, где введено военное положение, принимается Центральной избирательной комиссией после консультации с Минобороны России, следует из трансляции заседания Совфеда. Законопроект подразумевает, что выборы могут проводиться и на всей территории с военным положением, и на ее части. В Совфеде заключили, что такое решение позволит провести сентябрьские выборы 2023 года в новых регионах РФ: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. URA.RU рассказывало, как будут проходить выборы при военном положении. Одним из обязательных критериев является консультация с Минобороны РФ не позднее чем за пять дней с момента поступления предложения.

Сенаторы на заседании Совета Федерации одобрили закон о снятии запрета на проведение выборов в регионах с военным положением. Трансляция велась на официальной странице верхней палаты парламента в соцсети «ВКонтакте». Согласно готовящемуся документу, решение о назначении выборов, где введено военное положение, принимается Центральной избирательной комиссией после консультации с Минобороны России, следует из трансляции заседания Совфеда. Законопроект подразумевает, что выборы могут проводиться и на всей территории с военным положением, и на ее части. В Совфеде заключили, что такое решение позволит провести сентябрьские выборы 2023 года в новых регионах РФ: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. URA.RU рассказывало, как будут проходить выборы при военном положении. Одним из обязательных критериев является консультация с Минобороны РФ не позднее чем за пять дней с момента поступления предложения.