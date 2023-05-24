Совфед одобрил закон о выборах на территориях с военным положением

Сенаторы на заседании Совета Федерации одобрили закон о снятии запрета на проведение выборов в регионах с военным положением. Трансляция велась на официальной странице верхней палаты парламента в соцсети «ВКонтакте».
Согласно готовящемуся документу, решение о назначении выборов, где введено военное положение, принимается Центральной избирательной комиссией после консультации с Минобороны России, следует из трансляции заседания Совфеда. Законопроект подразумевает, что выборы могут проводиться и на всей территории с военным положением, и на ее части. В Совфеде заключили, что такое решение позволит провести сентябрьские выборы 2023 года в новых регионах РФ: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
URA.RU рассказывало, как будут проходить выборы при военном положении. Одним из обязательных критериев является консультация с Минобороны РФ не позднее чем за пять дней с момента поступления предложения.
Сенаторы на заседании Совета Федерации одобрили закон о снятии запрета на проведение выборов в регионах с военным положением. Трансляция велась на официальной странице верхней палаты парламента в соцсети «ВКонтакте». Согласно готовящемуся документу, решение о назначении выборов, где введено военное положение, принимается Центральной избирательной комиссией после консультации с Минобороны России, следует из трансляции заседания Совфеда. Законопроект подразумевает, что выборы могут проводиться и на всей территории с военным положением, и на ее части. В Совфеде заключили, что такое решение позволит провести сентябрьские выборы 2023 года в новых регионах РФ: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. URA.RU рассказывало, как будут проходить выборы при военном положении. Одним из обязательных критериев является консультация с Минобороны РФ не позднее чем за пять дней с момента поступления предложения.