В МИД РФ не поверили оправданиям в адрес сенатора Грэма после слов об убийстве русских

МИД РФ: попытки оправдать Линдси Грэма трусливы и нелепы
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День Государственного флага. Москва, мид россии, триколор, шествие, флаг россии
Миссия оправдаться невыполнима, заявили в МИД РФ Фото:

Оправдания и попытки выгородить американского сенатора Линдси Грэма, который обрадовался смертям россиян, трусливы и нелепы. Об этом заявили в МИД РФ.

«Вся эта история с трусливыми оправданиями и нелепыми попытками выгородить Линдси Грэма <…> — это не журналистика, а отработка пиар-агентствами заказа «коллективного Запада», — сказано в заявлении МИД РФ, опубликованном в официальном telegram-канале. Там подчеркнули, что с учетом того, что наговорили на Западе, миссия оправдаться невыполнима.

В заявлении также отметили, что нацистская философия ненависти к русским объединяет киевский режим и США. А также напомнили, что в РФ помнят русофобские ненавистнические высказывания других официальных лиц и представителей.

Ранее Сенатор США Линдси Грэм посчитал смерть россиян самой удачной тратой денег. Такое заявление было сделано в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. После чего американские СМИ обвинили Киев в монтаже ролика и заявили, что слова Грэма были сказаны в другом контексте. Под выражением об удачной трате денег подразумевалась помощь Украине от США. МВД России объявило Грэма в розыск, пишет News.ru.

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Оправдания и попытки выгородить американского сенатора Линдси Грэма, который обрадовался смертям россиян, трусливы и нелепы. Об этом заявили в МИД РФ. «Вся эта история с трусливыми оправданиями и нелепыми попытками выгородить Линдси Грэма <…> — это не журналистика, а отработка пиар-агентствами заказа «коллективного Запада», — сказано в заявлении МИД РФ, опубликованном в официальном telegram-канале. Там подчеркнули, что с учетом того, что наговорили на Западе, миссия оправдаться невыполнима. В заявлении также отметили, что нацистская философия ненависти к русским объединяет киевский режим и США. А также напомнили, что в РФ помнят русофобские ненавистнические высказывания других официальных лиц и представителей. Ранее Сенатор США Линдси Грэм посчитал смерть россиян самой удачной тратой денег. Такое заявление было сделано в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. После чего американские СМИ обвинили Киев в монтаже ролика и заявили, что слова Грэма были сказаны в другом контексте. Под выражением об удачной трате денег подразумевалась помощь Украине от США. МВД России объявило Грэма в розыск, пишет News.ru.
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