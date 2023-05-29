В МИД РФ не поверили оправданиям в адрес сенатора Грэма после слов об убийстве русских

МИД РФ: попытки оправдать Линдси Грэма трусливы и нелепы

29 мая 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Миссия оправдаться невыполнима, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оправдания и попытки выгородить американского сенатора Линдси Грэма, который обрадовался смертям россиян, трусливы и нелепы. Об этом заявили в МИД РФ. «Вся эта история с трусливыми оправданиями и нелепыми попытками выгородить Линдси Грэма <…> — это не журналистика, а отработка пиар-агентствами заказа «коллективного Запада», — сказано в заявлении МИД РФ, опубликованном в официальном telegram-канале. Там подчеркнули, что с учетом того, что наговорили на Западе, миссия оправдаться невыполнима. В заявлении также отметили, что нацистская философия ненависти к русским объединяет киевский режим и США. А также напомнили, что в РФ помнят русофобские ненавистнические высказывания других официальных лиц и представителей. Ранее Сенатор США Линдси Грэм посчитал смерть россиян самой удачной тратой денег. Такое заявление было сделано в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. После чего американские СМИ обвинили Киев в монтаже ролика и заявили, что слова Грэма были сказаны в другом контексте. Под выражением об удачной трате денег подразумевалась помощь Украине от США. МВД России объявило Грэма в розыск, пишет News.ru .

Оправдания и попытки выгородить американского сенатора Линдси Грэма, который обрадовался смертям россиян, трусливы и нелепы. Об этом заявили в МИД РФ. «Вся эта история с трусливыми оправданиями и нелепыми попытками выгородить Линдси Грэма <…> — это не журналистика, а отработка пиар-агентствами заказа «коллективного Запада», — сказано в заявлении МИД РФ, опубликованном в официальном telegram-канале. Там подчеркнули, что с учетом того, что наговорили на Западе, миссия оправдаться невыполнима. В заявлении также отметили, что нацистская философия ненависти к русским объединяет киевский режим и США. А также напомнили, что в РФ помнят русофобские ненавистнические высказывания других официальных лиц и представителей. Ранее Сенатор США Линдси Грэм посчитал смерть россиян самой удачной тратой денег. Такое заявление было сделано в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. После чего американские СМИ обвинили Киев в монтаже ролика и заявили, что слова Грэма были сказаны в другом контексте. Под выражением об удачной трате денег подразумевалась помощь Украине от США. МВД России объявило Грэма в розыск, пишет News.ru.