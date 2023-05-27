27 мая 2023

Сенатор США Грэм посчитал смерть россиян самой удачной тратой денег

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Соединенные Штаты Америки. США, вашингтон, капитолий, американцы
Вашингтон финансирует ВСУ, поскольку желает россиянам смерти, считает Грэм Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Финансирование ВСУ — «самая удачная трата денег» США, которая «заканчивается смертью» россиян. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — сказал Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, содержание разговора приводят РИА Новости.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Президент России Владимир Путин обозначил в качестве основных задач СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее подполковник армии США Даниэл Дэвис обозначил три основные цели Вашингтона в финансировании ВСУ. Согласно его словам, Штаты заинтересованы в том, чтобы переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров, исключить появление каких-либо мирных соглашений, а также предотвратить эскалацию за пределами зоны СВО.

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Финансирование ВСУ — «самая удачная трата денег» США, которая «заканчивается смертью» россиян. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — сказал Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, содержание разговора приводят РИА Новости. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Президент России Владимир Путин обозначил в качестве основных задач СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее подполковник армии США Даниэл Дэвис обозначил три основные цели Вашингтона в финансировании ВСУ. Согласно его словам, Штаты заинтересованы в том, чтобы переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров, исключить появление каких-либо мирных соглашений, а также предотвратить эскалацию за пределами зоны СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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