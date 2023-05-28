Reuters: слова сенатора Грэма о трате денег на смерть россиян были смонтированы Киевом 29 мая 2023 в 04:28 Размер текста - 17 + В действительности слова сенатора были сказаны в другом контексте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офис президента Украины Владимира Зеленского распространил ролик, в котором фразы о смерти россиян и тратах США стояли одна за другой. Из полной же видеозаписи встречи следует, что американский сенатор Линдси Грэм не называл смерть россиян удачной тратой денег США. Полную версию видеозаписи Киев позднее передал журналистам. «Русские умирают. Мы никогда еще не тратили деньги так удачно», — следует из видеоролика, опубликованного офисом Украинского лидера, передает Reuters . Агентство утверждает, что в действительности эти слова были сказаны в другом контексте. Под выражением об удачной трате денег подразумевалась помощь Украине от США. Ранее Сенатор США Линдси Грэм посчитал смерть россиян самой удачной тратой денег. Такое заявление было сделано в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. После за слова о смерти россиян пользователи Twitter обрушились на сенатора с критикой, называя Грэма военным преступником. СК РФ возбудит уголовное дело по данному факту. Офис президента Украины Владимира Зеленского распространил ролик, в котором фразы о смерти россиян и тратах США стояли одна за другой. Из полной же видеозаписи встречи следует, что американский сенатор Линдси Грэм не называл смерть россиян удачной тратой денег США. Полную версию видеозаписи Киев позднее передал журналистам. «Русские умирают. Мы никогда еще не тратили деньги так удачно», — следует из видеоролика, опубликованного офисом Украинского лидера, передает Reuters. Агентство утверждает, что в действительности эти слова были сказаны в другом контексте. Под выражением об удачной трате денег подразумевалась помощь Украине от США. Ранее Сенатор США Линдси Грэм посчитал смерть россиян самой удачной тратой денег. Такое заявление было сделано в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. После за слова о смерти россиян пользователи Twitter обрушились на сенатора с критикой, называя Грэма военным преступником. СК РФ возбудит уголовное дело по данному факту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям