Синоптики сообщили, когда в Челябинске спадет жара. Скрин

29 мая 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

В Челябинске 30-градусная жара продлится до 7 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске жару сменит температура воздуха от 19 до 23 градусов. Согласно долгосрочному прогнозу, показатели термометра снизятся к 19 июня. «С 19 июня средняя температура воздуха днем будет равна 20 градусам. С 23 по 27 июня столбик термометра покажет месячный минимум — 19 градусов днем и от 9 до 13 градусов ночью», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Согласно прогнозу, 30-градусная жара продлится до 7 июня. После максимальная температура воздуха составит 26 градусов. Жара будет сопровождаться дождями. Температура воздуха понизится в июне до 19 градусов днем скрин: сайт «Гисметео»

В Челябинске жару сменит температура воздуха от 19 до 23 градусов. Согласно долгосрочному прогнозу, показатели термометра снизятся к 19 июня. «С 19 июня средняя температура воздуха днем будет равна 20 градусам. С 23 по 27 июня столбик термометра покажет месячный минимум — 19 градусов днем и от 9 до 13 градусов ночью», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Согласно прогнозу, 30-градусная жара продлится до 7 июня. После максимальная температура воздуха составит 26 градусов. Жара будет сопровождаться дождями.