28 мая 2023

Синоптики сообщили, когда в Челябинске спадет жара. Скрин

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Жара. Челябинск, купание, лето, жара, дети, мальчики, пацаны, фонтан
В Челябинске 30-градусная жара продлится до 7 июня Фото:

В Челябинске жару сменит температура воздуха от 19 до 23 градусов. Согласно долгосрочному прогнозу, показатели термометра снизятся к 19 июня.

«С 19 июня средняя температура воздуха днем будет равна 20 градусам. С 23 по 27 июня столбик термометра покажет месячный минимум — 19 градусов днем и от 9 до 13 градусов ночью», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Согласно прогнозу, 30-градусная жара продлится до 7 июня. После максимальная температура воздуха составит 26 градусов. Жара будет сопровождаться дождями.

Температура воздуха понизится в июне до 19 градусов днем
Температура воздуха понизится в июне до 19 градусов днем

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В Челябинске жару сменит температура воздуха от 19 до 23 градусов. Согласно долгосрочному прогнозу, показатели термометра снизятся к 19 июня. «С 19 июня средняя температура воздуха днем будет равна 20 градусам. С 23 по 27 июня столбик термометра покажет месячный минимум — 19 градусов днем и от 9 до 13 градусов ночью», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Согласно прогнозу, 30-градусная жара продлится до 7 июня. После максимальная температура воздуха составит 26 градусов. Жара будет сопровождаться дождями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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