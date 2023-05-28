В Челябинске 30-градусная жара продлится до 7 июня
В Челябинске жару сменит температура воздуха от 19 до 23 градусов. Согласно долгосрочному прогнозу, показатели термометра снизятся к 19 июня.
«С 19 июня средняя температура воздуха днем будет равна 20 градусам. С 23 по 27 июня столбик термометра покажет месячный минимум — 19 градусов днем и от 9 до 13 градусов ночью», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».
Согласно прогнозу, 30-градусная жара продлится до 7 июня. После максимальная температура воздуха составит 26 градусов. Жара будет сопровождаться дождями.
Температура воздуха понизится в июне до 19 градусов днем
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