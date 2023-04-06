Курганские власти не смогли найти перевозчиков на 18 маршрутов

06 апреля 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Всего в конкурсах хотели участвовать только пять автобусных перевозчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 18 межмуниципальных маршрутов в Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Конкурсная комиссия решила признать открытый конкурс по лотам №3, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки в отношении указанных лотов», — указано в документе, размещенном на сайте департамента. В документе указано, что в пяти конкурсах, связанных с распределением маршрутов участвовали по одному перевозчику. Двум перевозчикам из пяти отказали. По итогам конкурсов автобусы должны появиться на маршрутах «Шадринский КП — Курган АВ», «Белозерский КП — Курган АВ», «Пос. Озерный — пос. Введенское». В февраля представители власти объявили конкурс, связанный с поиском перевозчиков на 23 межмуниципальных маршрута. 17 из этих маршрутов следуют до Кургана.

Перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 18 межмуниципальных маршрутов в Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Конкурсная комиссия решила признать открытый конкурс по лотам №3, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки в отношении указанных лотов», — указано в документе, размещенном на сайте департамента. В документе указано, что в пяти конкурсах, связанных с распределением маршрутов участвовали по одному перевозчику. Двум перевозчикам из пяти отказали. По итогам конкурсов автобусы должны появиться на маршрутах «Шадринский КП — Курган АВ», «Белозерский КП — Курган АВ», «Пос. Озерный — пос. Введенское». В февраля представители власти объявили конкурс, связанный с поиском перевозчиков на 23 межмуниципальных маршрута. 17 из этих маршрутов следуют до Кургана.